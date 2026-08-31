Mersin'de vatandaşlardan gelen talep üzerine ikinci pazar yeri için çalışmalara başlandı. Yeni alanda sathi kaplama, aydınlatma, WC ve mescit gibi donatılar yer alacak.

Mezitli Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını vatandaşlarla birlikte belirleyerek hizmete dönüştürmeye devam ediyor. Akdeniz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan gelen ikinci pazar yeri talebi üzerine harekete geçen belediye, yeni pazar alanının hazırlanması için çalışmalara başladı.

Mahalle sakinlerinin pazara daha kolay ulaşabilmesi ve mevcut alandaki yoğunluğun azaltılması amacıyla planlanan ikinci pazar yerinde, vatandaşların ihtiyaçları da göz önünde bulunduruluyor. Bu kapsamda alanda sathi kaplama ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek, WC ve mescit de vatandaşların kullanımına sunulacak.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini belirterek, 'Akdeniz Mahallemizde vatandaşlarımızdan ikinci bir pazar yeri konusunda yoğun bir talep aldık. Biz de bu talebi dikkate alarak gerekli çalışmalarımızı başlattık. Amacımız, hem bölgedeki yoğunluğu azaltmak hem de hemşehrilerimizin daha rahat ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesini sağlamak' dedi.

Yeni pazar alanının tüm ihtiyaçlar düşünülerek hazırlanacağını ifade eden Başkan Tuncer, 'Sathi kaplamasından aydınlatmasına, WC'sinden mescidine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu unsurları bu alanda bir araya getireceğiz. Bizler vatandaşımızı dinleyen, sahada ihtiyaçları gören ve bu talepleri hizmete dönüştüren bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.