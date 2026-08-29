Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, market ve gıda işletmelerinde fiyat ve etiket uyumu, son kullanma tarihi ile gramajlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığı, huzuru, güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla ilçe genelinde gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kentte faaliyet gösteren zincir marketlerde denetim gerçekleştiren ekipler, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederken, ürün fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumunu da inceledi. Ekipler ayrıca ürünlerin gramajlarını kontrol etti.

Denetimler sırasında son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerle ilgili market çalışanlarına gerekli uyarı ve ikazlarda bulunuldu. Marketlerde gerçekleştirilen denetimlere tanık olan bazı vatandaşlar ise halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, zabıta ekiplerine ve Akdeniz Belediyesine teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda gerçekleştirilen kontrollerin yanı sıra, rutin denetimlerin de sürdürüleceğini belirtti. Ekiplerin, gıda satışı yapılan marketler, AVM'ler ve diğer işletmelerde denetimlerini sık ve aralıksız şekilde devam ettireceği bildirildi.