Mersin'de düzenlenen Çelik Kaynak Kursu'ndan bugüne kadar mezun olan 153 kursiyerden 128'i sektörde istihdam edildi. Yüzde 85 istihdam oranına ulaşan kursta, kursiyerlerin mesleki yeterlilik sınav ücretleri de karşılandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri, kentte sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren MERCEK'te verilen Çelik Kaynak Kursu 22 dönemdir devam ediyor. Kurstan bugüne kadar 153 kursiyer mezun olurken, mezunların 128'i sektörde istihdam edildi. Çelik Kaynak Kursu'ndan mezun olan 153 kişiden 128'i sektörde istihdam edildi.

Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bulunan MERCEK'te düzenlenen Çelik Kaynak Kursu, sektörün nitelikli eleman ihtiyacına yanıt veren eğitimlerden biri. Bugüne kadar 22 dönem düzenlenen kurstan 153 kursiyer mezun oldu. Mezunların 128'i kaynak sektöründe işe yerleşirken, istihdam oranı yüzde 85'e ulaştı. Özellikle kadınların da kaynak sektöründe yer almasına imkan sağlayarak, 'kaynak işi erkek işidir' algısını da yıkan kursu bitiren 153 kursiyerden 15'i kadınlardan oluşurken, işe yerleşen 128 kursiyerin de 11'i kadınlardan oluştu. Elde edilen bu sonuç, MERCEK'lerde verilen mesleki eğitimlerin yalnızca bir sertifika programı olmanın ötesine geçtiğini ve kursiyerlerin doğrudan istihdama hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

Eğitimden sınava, sınavdan istihdama uzanan destek

Tırmıl MERCEK'teki Çelik Kaynak Kursu, teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, mesleki yeterliliklerini belgelendirmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavına giriyor. Büyükşehir Belediyesi, kursiyerlerin mesleki gelişimini sınav aşamasında da destekliyor ve MYK sınav ücretlerini karşılıyor. Böylece kursiyerlerin mesleki yeterliliklerini belgelendirmelerinin önündeki ekonomik engellerden biri de ortadan kaldırılıyor.

'Biz burada sadece eğitim vermekle kalmıyor, meslek sahibi de yapıyoruz'

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, Çelik Kaynak Kursu alan kursiyerlerin, eğitimden işe yerleşme sürecine kadar yanlarında olduklarını söyledi. Bu kursun en rağbet gören kurslardan biri olduğunu söyleyen Maya, 'İstihdam alanı en yoğun olan kurslarımızdan bir tanesi. Çünkü hem üretimde hem sanayide çalışma alanları çok fazla. Biz nitelikli eleman yetiştirmek için hem teorik hem de pratik eğitimler veriyoruz. Sonrasında da mesleki yeterlilik belgelerini almaları için sınav ücretlerini karşılayarak, sınava girmelerini sağlıyoruz. Belgelerini de alıp kendilerine teslim ediyoruz' dedi.

Çelik Kaynak Kursu'na katılanlardan işe yerleşenlerin oranının yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Maya, 'Nitelikli personel yetiştirdiğimizi kanıtladığımız durumlardan bir tanesi de istihdam oranları. Bu kurstan mezun olan kursiyerlerimizin yüzde 85'i istihdama dahil oldu. Biz burada sadece eğitim vermekle kalmıyor, meslek sahibi de yapıyoruz. Aldığımız sonuçlar da bu anlamda bizi gururlandırıyor. Meslek öğrenmek, geleceğe yatırım yapmak demektir. MERCEK'ten eğitim almak isteyen her vatandaşımızın yanındayız' ifadelerini kullandı.