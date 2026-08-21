Mersin'de Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde YKS'ye hazırlanan öğrencilerden 396'sı üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. Öğrencilerden 16'sı tıp, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik, 27'si ise eğitim fakültelerini kazanırken, kurs merkezlerinde yeni dönem derslerinin 8 Eylül'de başlayacağı bildirildi.

Mersinli gençlerin başarısına ve özgüvenine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden yıl boyu faydalanan öğrencilerin başarılarının gururunu yaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezinden faydalanarak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren ve başarılı olan gençler, hayallerindeki bölümlere ve üniversitelere kavuşmanın sevincini yaşıyor. Yıl boyu sınav hazırlık anlarından yerleştirme sonuçları açıklanana kadar öğrencilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi öğretmenleri ise geleceğin teminatı gençlerin hayallerine kavuşmasının mutluluğunu paylaşıyor.

Hayallerini gerçekleştirmek için YKS'ye giren ve beklediği sonuçları alan öğrenciler, tercihlerini de Büyükşehir Belediyesinin rehber öğretmenleri eşliğinde yapmıştı. Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayallerine bir adım daha yaklaşan 396 öğrenci, üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16'sı tıp fakültesi, 4'ü diş hekimliği, 24'ü mühendislik ve 27'si de eğitim fakültesine yerleşti. Yıl boyu akademik desteğin yanı sıra rehberlik, sosyal etkinlikler, bilgi yarışmaları gibi birçok alanda öğrencilerin yanında olan Büyükşehir ekipleri, öğrencileri hem yeni okullarına hem de yetişkin hayatlarına hazırladı.

'Bu zorlu süreçte gençlere, yanlarında olduğumuzu hep hissettirdik'

Sınav süreci boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir aile olduklarını kaydeden Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, 'Bu zorlu süreçte gençlere, yanlarında olduğumuzu hep hissettirdik. Öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde konu anlatım föyleri, yaprak testler ve deneme sınavları uyguladık. Bu deneme sınavlarının geri dönüşlerini, alanında uzman rehberlik birimimizle yaptık. Sonuçta da bu başarılı sonuçları elde ettik' sözlerine yer verdi.

1 yıl boyunca verdikleri emeklerin sonuçlarını aldıklarını belirten Karakuş, 'Her yıl sınav sonunda aldığımız mutlu haberler, bizleri gelecek yıla da motive ediyor. Bizler kurs merkezlerimizde sadece eğitim alanında çalışmıyoruz. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerini de dikkate alıyoruz. Piknikler yapılıyor, konserler hazırlanıyor, veli toplantıları yapılıyor. Ayrıca öğrencilerimizin çok istediği ve çok mutlu olduğu bilgi yarışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sosyal etkinliklerle eğitim alanındaki çalışmalarımızı birleştirip güzel sonuçlar almak, bizleri de mutlu ediyor' diyerek, gelecek yılın hazırlıklarını tamamladıklarını ve 8 Eylül'de ders zilinin çalacağını duyurdu.