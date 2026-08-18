Mersin'de çocuk kampüslerinde yaz dönemine özel düzenlenen ücretsiz atölyeler, çocukların tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerine imkan sağlıyor. 14 yaşa kadar farklı yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar yeni beceriler kazanıp sosyalleşirken, ebeveynler de çocuklarıyla birlikte çeşitli atölyelere katılarak kaliteli zaman geçiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kampüsleri, yaz döneminde de çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği zengin içerikli atölyelerle gelişimlerine katkı sunuyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli Çocuk Kampüslerinde düzenlenen ücretsiz atölyeler, çocuklara yaz tatillerini verimli değerlendirme fırsatı sağlıyor.

Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkan sunan kampüslerde, akıl ve zeka, tasarım, masal ve drama, halk oyunları, müzik, resim/hobi, doğa, satranç, oluşturucu mutfak ve doğa kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor. Yaz döneminde artırılan atölye sayıları sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanın azaltılması ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle daha nitelikli bir tatil dönemi geçirmeleri hedefleniyor.

Atölyeler, çocukların öğrendiklerini günlük yaşamlarına uygulamalarını da destekliyor

Atölyelerde çocukların yalnızca yeni bilgiler öğrenmeleri değil, aynı zamanda öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulamaları da destekleniyor. Kimi atölyede çocukların problem çözme ve düşünme becerileri geliştirilirken, kimisinde ise oluşturuculuklarını ortaya çıkarmalarına katkı sunuluyor. Çocuk Kampüslerinde ayrıca ebeveyn ve çocukların birlikte katıldığı atölyeler de düzenleniyor. Birlikte üreten, öğrenen ve eğlenen ebeveynler ile çocuklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunan bu çalışmalar, ailelerin kaliteli zaman geçirmesine de imkan sağlıyor.

'Çocuklar bu atölyelerde 'sıkılıyorum' kelimesini kullanmıyorlar'

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, çocuk kampüslerinde atölyelerin dolu dolu geçtiğini anlatarak, 'Çocukların hobilerini veya yetkinliklerini ortaya çıkaracak, sanat alanında ve el becerilerini geliştiren atölyeler yapıyoruz. Çevreci, becerikli, düşünebilen, hayır diyebilen, konuşabilen, kendi fikrini söyleyebilen, özgüvenli çocuklar yetiştireceğiz. Atölyelerimizin tamamı ücretsiz. Bizim en büyük problemimiz çocukların son dönemlerde değer kaybı yaşaması ve sosyal medya düşkünlüğü. Biz atölyelerde bu olayları sıfırlıyoruz. Burada 'sıkılıyorum' kelimesini kullanmıyorlar. Anneler de rahat ediyor ve dinleniyor. Arzu ederlerse atölyelere katılıyorlar' ifadelerine yer verdi.