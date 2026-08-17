Mersin'de gençler, girişimciler ve profesyonelleri bir araya getiren 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin', ortak çalışma alanlarının yanı sıra kariyer danışmanlığı, eğitim, mentorluk ve çeşitli etkinliklerle kullanıcılarına yeni iş birlikleri ve gelişim imkanları sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin', açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite-sanayi-kent iş birliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak, bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor.

Garaj Mersin, üniversiteli gençlerin kariyer planlamalarını yapabilecekleri, girişimcilik hayallerini geliştirebilecekleri ve fikirlerini projeye dönüştürebilecekleri oluşturucu bir gelişim alanı olarak hizmet verirken, mentorluk ve koçluk görüşmeleri ile de proje sunumlarına ev sahipliği yaparak, gençlerin eğitim hayatından profesyonel yaşama daha donanımlı geçmelerini destekliyor.

Kampüs Mersin ise iş dünyası temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlerden profesyonel yöneticilere ve girişimcilere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Modern toplantı ve eğitim salonları, bireysel çalışma alanları, kurumsal eğitimler, paneller, söyleşiler, networking buluşmaları ve marka etkinlikleriyle kentin profesyonel yaşamına yeni bir soluk kazandırıyor. Akıllı üyelik ve rezervasyon sistemi, hızlı internet erişimi, teknolojik donanımı, merkezi konumu ve kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken merkez, çalışmak, öğrenmek, üretmek ve yeni iş birlikleri kurmak isteyenlerin ortak adresi olarak dikkat çekiyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, sahile yakın ve kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin', merkezi konumuyla da ziyaretçilere önemli bir avantaj sağlıyor.

'Girişimcileri ve bir fikri olan herkesi, merkezi deneyimlemeye davet ediyorum'

Teknopark'ta yazılım şirketi bulunan Bilgisayar Mühendisi Deniz Birgül, merkezin evine yakın olması dolayısıyla gün içerisindeki çalışmalarını genellikle burada sürdürdüğünü anlattı. Ortak çalışma ortamının fikir alışverişine ve yeni iş birliklerinin kurulmasına imkan sağladığını vurgulayan Birgül, 'Burayı çok beğendiğim için, ofisimden çok burayı kullanmayı tercih ediyorum. Bence güzel bir yer. Hem serin hem de sahile yakın olduğu için ferah bir yer' ifadelerini kullandı. Girişimcileri ve bir fikri olan herkesi merkezi deneyimlemeye davet eden Birgül, 'Tüm girişimci arkadaşlarımız ya da fikirleri olanların ve kendine bir şeyler katmak isteyen arkadaşlarımızın burayı deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bir şeyler tartışabiliyor ve toplantılar yapabiliyoruz' dedi.