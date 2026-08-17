Mersin'de yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç sorununa karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, uzun yıllardır kullanılmayan 500 metreküplük depo yeniden hizmete alındı. Bölgede ayrıca yaklaşık 2 bin 800 metrelik yeni hat çalışmasıyla su basıncının artırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında, uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı.

Mahallelerin içme suyu altyapısı güçlendiriliyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, bölgedeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 2 bin metre şebeke hattı ile 800 metre terfi hattının yapım çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında 1000 metreküplük depodan beslenecek tüplü terfi sistemi kurulması planlanıyor. Hayata geçirilecek sistem sayesinde özellikle yaz aylarında artan su tüketiminden kaynaklanan basınç sorunlarının giderilmesi ve mahallelere daha yeterli basınçta içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

'Vatandaşlarımız yeterli basınçta içme suyuna kavuşacak'

MESKİ'de kontrol mühendisi olarak görev yapan Eren Ünsal, 'Bu çalışmayla birlikte Anamur ilçemizin Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinin üst kotlarında özellikle yaz aylarında yaşanan basınç sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedeflemekteyiz. Yeni devreye aldığımız depoyla birlikte yaklaşık 2 bin 800 metrelik yeni şebeke hattını tamamlayarak Anamur Huzurevi ve üst kotlarda yaşayan vatandaşlarımızın yeterli basınçta içme suyuna kavuşması hedeflenmektedir' ifadelerini kullandı.