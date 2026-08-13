Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'de tarımsal üretimin yoğun olduğu kırsal mahallelerde toplam 5,5 kilometrelik yolu çift kat sathi kaplama asfaltla yenileyerek üreticilerin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan yolu yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu. İlçe belediyesinin sorumluluk alanında bulunan ve bölgedeki üreticilerin bahçelerine ulaşımda yoğun olarak kullandığı 1,5 kilometrelik yol, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin verdiği destekle çift kat sathi kaplama asfalt yapılarak, daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde de vatandaşın yaşamını kolaylaştırıyor

Özellikle hasat dönemlerinde yoğun araç trafiğine sahne olan güzergahta gerçekleştirilen çalışma sayesinde üreticiler, bahçelerine ve tarlalarına artık daha rahat ulaşabilecek. Yolun kısa sürede tamamlanmasıyla hem zaman kaybının önüne geçildi, hem de tarımsal faaliyetlerin daha sağlıklı şekilde sürdürülmesine katkı sağlandı.

Balandız Mahallesi sakinleri tarafından uzun yıllardır bahçelere ulaşım için kullanılan ana güzergahta yapılan yenileme çalışmasıyla birlikte ulaşım daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale gelirken, üreticiler de hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'de üreticilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla ilçe belediyesinin sorumluluğundaki 1,5 kilometrelik yolu yaparken, aynı bölgede görev yetki ve sorumluluk alanındaki 4 kilometrelik Kırtıl-Balandız mahalleleri arasındaki yolda da çalışma gerçekleştirerek toplamda 5,5 kilometrelik güzergahı çift kat sathi kaplama asfaltla yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürerek hem üreticilerin hem de vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam edecek.