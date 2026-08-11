Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'un kırsal mahallelerinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla sathi asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Hacıhamzalı, Alibeyli, Göçük ve Kadelli mahallelerini kapsayan grup yollarında toplam 21 kilometrelik sathi asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Hacıhamzalı ile Alibeyli mahalleleri arasındaki 8,5 kilometrelik yola çift kat sathi asfalt serilirken, Göçük-Kadelli arasındaki 9 kilometrelik grup yolu ile Göçük-Alibeyli bağlantı yolundaki 3,5 kilometrelik bölüm de asfaltlandı. Çalışmalar kapsamında dar yollar genişletilerek ulaşım güvenliği artırıldı.

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolların yenilenmesiyle ürünlerin taşınmasının da kolaylaşacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri ise mobil laboratuvarla yapılan asfalt çalışmalarının standartlara uygunluğunu kontrol etti.

Hacıhamzalı, Alibeyli, Göçük ve Kadelli mahalle muhtarları, özellikle gölet yapımı ve ağır tonajlı araçlar nedeniyle bozulan yolların yenilenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, çalışmalar nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.