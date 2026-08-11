Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım koşullarını iyileştirmek amacıyla yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ardıçlı ve Kuşçular mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mevcut yollar bakımdan geçirilirken, yeni yol açma ve güzergah düzenleme çalışmaları da yapıldı.

Ardıçlı Mahallesi'nde 11 kamyon bypass malzemesi kullanılarak 330 metrelik yolun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Ekipler, 6 bin 900 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması yaparken, ulaşımın sağlanması amacıyla 600 metre yeni yol açtı. Ayrıca 300 metrelik bölümde ölçüm çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla mahallede 23 hanenin ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu.

Kuşçular'da yollar stabilize edildi

Kuşçular Mahallesi'nde ise 40 kamyon bypass malzemesi kullanılarak yol düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bin 570 metrelik yolun bakım ve onarımı yapılırken, 3 bin 500 metrelik güzergahta reglaj ve tesviye çalışması tamamlandı.

Çalışmaların ardından yol güzergahları stabilize edilerek mahallede ulaşımın daha rahat ve güvenli hale getirilmesine katkı sağlandı.

Tarsus Belediyesi ekiplerinin, kırsal mahallelerde ulaşım koşullarını iyileştirmek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği bildirildi.