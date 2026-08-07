Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım standardını yükseltmek amacıyla 28 mahallede toplam 80 bin metrekarelik parke yol çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Belediyesi, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde kırsal mahallelerde parke yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Program kapsamında 28 kırsal mahallede toplam 80 bin metrekare parke döşemesi gerçekleştirilerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında Böğrüeğri Mahallesi'nde planlanan 3 bin metrekarelik parke döşeme çalışmasının 2 bin 370 metrekarelik bölümü tamamlandı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kalan bölümde çalışmalarını yoğun mesaiyle sürdürüyor.

Kahraman Gülek Mahallesi'nde ise toplam 10 bin metrekarelik parke döşeme programının 4 bin metrekarelik bölümü tamamlandı. Çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam ediyor.

Kırsal mahallelerin ulaşım standardını yükseltmeyi amaçlayan çalışmalar, program kapsamında etaplar halinde diğer mahallelerde de sürdürülecek. Böylece 28 kırsal mahallede planlanan 80 bin metrekarelik parke yol uygulamasıyla ulaşım ağı daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.