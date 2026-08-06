Mersin'in Mezitli Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu yeni iş makineleri ve hizmet araçlarıyla güçlendirdi.

Mezitli Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu yeni iş makineleri ve hizmet araçlarıyla güçlendirdi. Belediyenin hizmet kapasitesini artıracak yeni araçlar düzenlenen programla tanıtılırken, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yatırımların ilçenin geleceğine yapılan önemli bir katkı olduğunu vurguladı.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana hizmet kalitesini artırmayı temel öncelik olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Tuncer, yeni araçların belediyenin sahadaki gücünü önemli ölçüde artıracağını söyledi. Tuncer, 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz, hemşehrilerimize daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunan güçlü bir belediye anlayışını hayata geçirmek oldu. Bugün belediyemize kazandırdığımız yeni araçlar, bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biridir. Güçlenen araç filomuz sayesinde vatandaşlarımızın taleplerine daha kısa sürede ulaşacak, hizmetlerimizi daha etkin ve verimli bir şekilde sürdüreceğiz' dedi.

İlçeye değer katacak yatırımların artarak devam edeceğini belirten Başkan Tuncer, hizmet üretmeye aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederek, 'Mezitli'mize en iyi hizmeti sunmak için aynı kararlılık, aynı inanç ve aynı azimle çalışmayı sürdürüyoruz. Belediyemizin hizmet gücünü artıran her yatırım, hemşehrilerimizin yaşam kalitesine yapılan bir yatırımdır. Yeni araçlarımızın belediyemize, ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, ilçemizin gelişimine önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.