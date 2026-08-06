Mersin Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'de tanıtılan Türkiye'nin ilk resmi Gönüllü Ulusaltı Değerlendirme Raporunda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde zirvede yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde New York'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli Siyasi Forum (HLPF) kapsamında kamuoyuna sunulan Türkiye'nin ilk resmi Gönüllü Ulusaltı Değerlendirme (VSR) Raporu, yerel yönetimlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusundaki çalışmalarını ilk kez ulusal ölçekte karşılaştırmalı olarak değerlendirdi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hazırlanan rapor, belediyelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik performansını ortak göstergeler ve kurumsal belgeler üzerinden analiz ederek yerel düzeyde kapsamlı bir değerlendirme ortaya koydu.

Raporda, 114 belediye arasından seçilen 17 pilot belediyenin stratejik plan ve programları SKA açısından incelenirken, 14 belediye için gösterge temelli SKA Endeksi oluşturuldu. Çalışma, Türkiye'nin Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporu (VNR) ile belediyelerin Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporları (VLR) arasında bağ kurarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerel düzeyde uygulanmasına ilişkin karşılaştırmalı ve kanıta dayalı bir çerçeve sundu. Bu değerlendirme kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi, SKA Endeksinde birinci sırada yer alırken, belediyelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kurumsal plan ve yönetim süreçlerine entegre etme düzeyini inceleyen plan ve program analizinde ise ikinci sırada değerlendirildi.

TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 2019 yılında göreve geldiği günden bu yana benimsediği planlı, katılımcı ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışı ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde bir kez daha karşılık buldu.

Mersin Büyükşehir, SKA Endeksinde ilk sırada yer aldı

Raporda, 14 belediyenin gösterge bazındaki performansını değerlendiren SKA Endeksinde Mersin Büyükşehir Belediyesi en yüksek puanı alan belediye oldu. Endekste özellikle İklim Eylemi (SKA 13) başlığındaki performansıyla öne çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5) ile Temiz Su ve Sanitasyon (SKA 6) alanlarında da yüksek performans gösterdiği belirtildi. Raporda belediyenin güçlü olduğu alanlar; 'İklim Eylemi', 'Su ve Sanitasyon', 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Politikalar' başlıkları altında değerlendirildi.

Kurumsal plan ve programlar da değerlendirildi

VSR Raporu yalnızca belediyelerin uygulama sonuçlarını değil, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin kurumsal planlama süreçlerine nasıl yansıtıldığını da analiz etti. Bu kapsamda yapılan plan ve program analizinde Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yüksek' değerlendirme bandında yer alarak ikinci sırada değerlendirildi. Raporda bu sonucun, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 ve 2025-2029 Stratejik Planları, performans programları, faaliyet raporları, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) izleme ve değerlendirme raporları ile sera gazı envanteri gibi kurumsal belgeler üzerinden yapılan incelemeye dayandığı ifade edildi.

BM'de tanıtılan Türkiye'nin ilk resmi Gönüllü Ulusaltı Değerlendirme (VSR) Raporu, Türkiye'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne yerel yönetimlerin katkısını ilk kez ulusal ölçekte karşılaştırmalı ve kanıta dayalı olarak ortaya koyarken, Mersin Büyükşehir Belediyesi de raporda yer alan değerlendirmelerde öne çıkan belediyeler arasında yer aldı.