Mersin Sinema Ofisinin girişimiyle Tarihi Tarsus Evleri, Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın (EUFCN) uluslararası tanıtım platformunda yer aldı. Çalışmayla Mersin'in tarihi ve doğal çekim alanlarının dünya film sektörüne tanıtılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Mersin Sinema Ofisi (MSO), Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın (EUFCN) 'Dünyanın Doğal Çekim Platoları' temalı dijital vitrininde ve kataloğunda yerini aldı. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri sinema ve dizi sektöründe özgün çekim mekanlarını uluslararası yapımcılarla buluşturmayı amaçlayan, çekim mekanların tanıtılmasını sağlayan ağın yayınlarında, üye film komisyonları ve uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'den EUFCN'ye üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisinin girişimiyle hayata geçirilen tanıtım çalışması, Tarsus'un tarihi dokusunun uluslararası film endüstrisine tanıtılması açısından önemli bir adım olurken, kentin film turizmi potansiyelinin görünürlüğüne de katkı sundu. Mersin Sinema Ofisi kentin doğal, tarihi ve kültürel çekim alanlarını ulusal ve uluslararası yapımcılarla buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, Mersin'i film üretimi için tercih edilen destinasyonlardan biri haline getirmeyi de hedefliyor.

'Mersin'in doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtılması için önemli bir adım'

Tarsus'un 9 bin yıllık geçmişini, kültürel dokusunu, coğrafyasını ve daha önce birçok film ile diziye ev sahipliği yapmış olmasını çok önemsediklerini belirten Akça, 'Tarsus, 33 ülkeden 100'ün üzerinde film komisyonunun yer aldığı EUFCN ağının bülteninde, 'Filminizi burada çekebilir, hikayenizi burada yazabilirsiniz' mesajıyla tanıtıldı. Bu durum, Mersin'in doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtılması ve görülmesi için oldukça önemli bir adım' dedi.

Mersin'in sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin film sektörü açısından büyük bir avantaj sunduğunu vurgulayan Akça, 'Bölgemiz gerçekten doğal bir plato. Tarsus'tan Anamur'a, Çamlıyayla'dan kıyı şeridine kadar, her tür filmin çekilebileceği doğal alanlara sahibiz. Bu zenginliği araştırıyor, kayıt altına alıyor ve hem web sitemiz hem de üyesi olduğumuz EUFCN ağı aracılığıyla ulusal ve uluslararası yapımcılara tanıtıyoruz. Çünkü tanıtım olmadan, film endüstrisinin dikkatini çekmek mümkün değil' ifadelerini kullandı.

'Hikayenizi yazmak için Mersin'de pek çok sebep var'

Yapımcılara da çağrıda bulunan Akça, Mersin'in 13 ilçesinin birbirinden farklı doğal ve tarihi çekim alanlarına sahip olduğunu belirterek, 'İlçelerimizin tamamında film, dizi ve belgesel çekimleri için çok özel doğal mekanlar bulunuyor. Yapım ekipleri fazla dekor ihtiyacı duymadan, Mersin'in doğal coğrafyasını ve kültürel dokusunu kullanarak güçlü hikayeler anlatabilir. Mersin Sinema Ofisi olarak bugüne kadar destek verdiğimiz 6 projeyi tamamladık. Yeni çağrılarımız da devam ediyor. Başvurular, mersinsinemaofisi.com üzerinden yılda 2 kez açılan sistem aracılığıyla yapılabiliyor. Hikâyenizi yazmak için Mersin'de pek çok sebep var' sözlerine yer verdi.