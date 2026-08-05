Mersin'de yaz sıcaklarında vatandaşlara serinlik sağlayan limonata ikramlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılından bu yana kent genelinde toplam 163 bin bardak limonata dağıttı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında gerçekleştirdiği ikramlarla hem Mersin'in yerel değerlerini yaşatıyor hem de vatandaşların sıcak havada serinlemesine katkı sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yaz sıcaklarında kent genelinde başlatılan serinletici ikramlar, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yaz sıcaklarına limonlu serinlik

Hal ve sanayi bölgelerinin yanı sıra, kentin dezavantajlı mahallelerinde de gerçekleştirilen limonata dağıtımlarında vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin ikram ettiği limonatayla hem serinledi hem de yoğun çalışma temposuna kısa bir mola verdi. Özellikle emeğin yoğun olduğu bölgelerde ve dezavantajlı mahallelerde büyükten küçüğe birçok vatandaş, Mersin'in simgesi limonlardan hazırlanan buz gibi limonata ile serinliyor. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılından bu yana toplam 163 bin bardak limonata dağıtımı gerçekleştirdi.

'Son 5 yılda toplam 163 bin bardak limonata dağıtımı gerçekleştirdik'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında görev yapan Yağmur Merve İşlek, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde vatandaşlara serinletici ikramlarda bulunduklarını belirterek, 'Mersin'in simgesi olan limondan hazırladığımız limonatayı, 2021 yılından bu yana başta hal ve sanayi bölgeleri olmak üzere, kentin farklı noktalarında vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu ikram vatandaşlarımıza serinlik sağlıyor ve yazın bunaltıcı sıcaklığını hafifletiyor. Son 5 yılda toplam 163 bin bardak limonata dağıtımı gerçekleştirerek, binlerce hemşehrimize ulaştık. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın yanında olmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.