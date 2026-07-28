Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesinde bulunan Uzuncaburç Antik Kentinde turizmi canlandırmak ve bölge halkının ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla kadın üreticilere yönelik stant desteği sunarken, çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenledi. Bölge sakinleri ise yerli ve yabancı turistleri tarihi kenti keşfetmeye davet etti.

'Herkes doğduğu yerde doysun' diyerek, mahalle mahalle kalkınma hamleleri yapan Mersin Büyükşehir Belediyesinin duraklarından birisi de Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti ile görenleri kendine hayran bırakan Uzuncaburç oldu. Silifke ilçesine bağlı olan Uzuncaburç, bilinen 2 bin 300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip. Bu devasa tarihi yapıların ortasında yaşayan vatandaşların turizmden gelir elde etmesi için çalışmalar yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için start verdi. Birçok ilçe ve mahallede yapılan 'Köyümüz Atölye' projesi kapsamında Uzuncaburç'a özgü ürünleri, mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan Büyükşehir ekipleri, diğer il ve ilçelerde yapılan örnekleri Uzuncaburç'a taşıdı.

Örnek çalışmaları buradaki vatandaşlara gösteren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uzuncaburç'un tarihi dokusuna ve üretimine uygun olarak burada da çalışmalara başlayacak. İlk olarak üretici kadın stantlarını yerli halka tanıtan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; bölge halkının ve özellikle de kadınların bu stantlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor.

'Kadınların, burada gelişecek ekonomiden payını alması için bir çalışma başlattık'

Uzuncaburç'un, ören yerleri sayesinde büyük potansiyeli olduğunu ve bu potansiyeli daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, gezmeye gelenlerin hayran kaldığı Uzuncaburç'ta bir kalkınma hamlesi başlattıklarını söyledi. Bu bölgeye turist akımının çok fazla olduğunu ve daha da artacağını söyleyen Dokucu, 'Bölge halkına ve özellikle de kadınlara, buraya çok fazla turist akını olacağını, gelişecek ekonomik ortamda kendilerine yer edinmeleri için çaba sarf etmeleri gerektiğini söyledik' sözlerine yer verdi.

'Başka mahallelerde yapılan çalışmaları Uzuncaburç'a örnek olarak getirdik'

Uzuncaburç sakinlerine yapılan bilgilendirmenin yanı sıra, kadın ve çocuk çalışmaları kapsamında atölyeler de kurduklarını da söyleyen Dokucu, Uzuncaburç'ta stant açma şansı yakaladıklarını ifade ederek, 'Biz diğer mahallelerde ve köylerde yaptığımız kadın atölyelerini burada da uygulamaya koyacağız. Köy meydanını hareketlendirmek için çalışıyoruz. Burayı ziyaret eden arkadaşların köy meydanını da ziyaret edip, köylü kadınlarla iletişime geçmelerini çok isteriz. O etkileşimi sağlamak zorundayız. Çünkü hem Mersin Büyükşehir Belediyesi hem de Mersin Valiliği ile Mersin Üniversitesi buraya büyük yatırım yaptı. Bütün bu çalışmaların akabinde halkın da eş güdümlü olarak, ekonomik anlamda çalışmalarında ivme kazanması gerekiyor. Bizim de burada itici kuvvet olmamız lazım' diyerek, çalışmalarını mahalle halkını kalkındırmak için hızlandırdıklarını vurguladı.

Uzuncaburç'ta kazananın yerli halk olması gerektiğini sözlerine ekleyen Dokucu, 'Mersinlileri ve Mersin dışından gelen yerli ve yabancı tüm turistleri; bir yerleri gezmek, görmek isteyen herkesi Uzuncaburç'a bekliyoruz' dedi.