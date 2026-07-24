Türkiye'nin muz üretim merkezi Mersin'de yılın 12 ayı örtü altında hasat sürerken, sezonda olunmamasına rağmen fiyatı bahçede 25-30 TL'ye kadar düştü. Üreticiler, 100 ile 120 TL arasında satılan ithal muzun yerine bahçede 30, pazar ve marketlerde 50 ile 70 TL arasındaki yerli muzun tüketilmesini önerdi.

Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Erdemli ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde bölgenin önemli geçim kaynaklarından yerli coğrafi tescilli muz, yılın 12 ayında hem örtü altı hem de açık alanda yetiştiriliyor. Yurt genelinde hasat edilen yaklaşık 950 bin ton muzdan, yarısından fazlası Mersin'deki 70 bin dekar alanda üretiliyor. Türkiye genelinde tüketilen her iki muzdan birinin yetiştiği kentte üreticiler ise yerli muzun tercih edilmesini istiyor. Yoğun hasat dönemi olmamasına rağmen, 10-15 gün arayla muz kesimleri yapılıyor. Aralıklı hasatlara rağmen muzun bahçe de alım fiyatı ise 25-30 TL civarında seyrediyor. Üreticiler de ithal muzun marketlerde 100 ile 120 TL arasında satıldığına dikkat çeken üreticiler, bahçede 30, market ve pazarlarda 50 ile 70 TL arasında değişen yerli muzun alınarak destek olunmasını istedi. Yoğun hasat dönemi olmamasına rağmen muzdaki fiyat düşüklüğünün sebebinin yaz meyvelerinin bu sene çok verimli olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

'Yerli muz alın bize destek verin'

Öte yandan sabah erken saatlerde 50 derelerdeki seraların içerisinden kesilen muzlar, tesislerde ayrıştırma ve paketlemeden sonra 10-15 gün sarartma odalarında bekletiliyor. Yeterli olgunluğa gelen muzlar daha sonra tırlarla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Van başta olmak üzere yurt genelinde her şehre gönderildiği belirtildi.

Muz hasadı yapanlardan Yafes Akça, 'Normal sezondaki gibi olmasa da 15 günde bir hasat yapılıyor. Yaz sezonunda diğer meyveler tercih edildiği için muz çok tercih edilmiyor bu yüzden fiyatı uygun oluyor' dedi.

Sezon olmadığı için muz hasadının az olduğuna değinen üretici Durmuş Ali Taluy da 'Yazın meyve çok olduğu için muza talep düşüyor. Bizler de ithal muz yerine yerli muz tüketin diyoruz. Yerli muz araması ve tadıyla iyidir. Şu anda ithal muz 120 TL, yerli muz bahçede 25 TL. Tüketicilerimizin yerli muz alarak bize destek vermesini talep ediyoruz' diye konuştu.