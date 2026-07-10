Mersin'de babadan kalma ayakkabı tamirciliğini modern bir anlayışla sürdüren genç girişimci, sosyal medyada paylaştığı ayakkabı yenileme videolarıyla milyonlarca izlenmeye ulaştı. Eski ayakkabıları detaylı bakım ve restorasyonla ilk günkü görünümüne kavuşturan modern ayakkabı tamircisi Türkiye'nin her yerinden müşteriye hizmet veriyor.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren bir ayakkabı yenileme ve bakım merkezi, sosyal medyada paylaştığı dönüşüm videolarıyla mesleği ayrı bir noktaya taşıdı. Babadan kalma ayakkabı tamirciliği mesleğini modern bir anlayışla sürdüren Barış Serin, klasik tamirin ötesine geçerek temizlik, bakım ve restorasyon hizmeti sunmaya başladı. Özellikle eski ve yıpranmış ayakkabıların ilk günkü görünümüne kavuştuğu 'öncesi-sonrası' görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlenirken, işletmeye Türkiye'nin 81 ilinden yoğun talep geldi. Geleneksel ayakkabı tamirciliğini günümüz tüketici alışkanlıklarına göre yeniden şekillendiren Serin, özellikle Z kuşağının ilgi gösterdiği sosyal medya platformlarında paylaştığı içeriklerle kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Detaylı temizlik ve bakım işlemleri sayesinde vatandaşlar yeni ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını 300 ile 500 TL arasında ödediği ücretle yenilemeyi tercih ediyor.

Yaklaşık 7 yıldır mesleğin içinde olduğunu belirten Barış Serin, babasından öğrendiği mesleği farklı bir anlayışla sürdürdüklerini söyledi. Serin, '7 senedir bu mesleğin içindeyim. Babadan oğula gelen bir meslek. Babam ayakkabı tamircisiydi. Ben de şu anki Z kuşağına göre ayakkabıları tamirden ziyade yenileme yapıyoruz. Temizleme, bakım yapıp ayakkabıları tertemiz, sıfıra yakın hale getiriyoruz. Sosyal medya üzerinden paylaştığımız videolar çok ilgi gördü. Bu da bizim hoşumuza gitti ve işi daha da büyütmeye başladık' dedi.

'Sosyal medyadan önce çok fazla talep yoktu'

Sosyal medyanın işlerini büyük ölçüde değiştirdiğini belirten Serin, paylaştıkları ayakkabıların öncesi ve sonrası görüntülerinin milyonlarca kişiye ulaştığını söyledi. Sosyal medya öncesinde işlerinin bugünkü kadar yoğun olmadığını anlatan Serin, 'Öncesi ve sonrası videoları insanların çok hoşuna gidiyor. Yeri geliyor 2-3 milyon izlenme alıyoruz. Sosyal medyadan önce çok fazla talep yoktu. Ancak paylaşımlarımızın ilgi görmesiyle birlikte bugün Türkiye'nin 81 ilinden anlaşmalı kargolarla bize ayakkabılar gönderiliyor. Biz de ayakkabıların temizliğini, bakımını ve gerekli yenileme işlemlerini yaptıktan sonra yeniden müşterilerimize ulaştırıyoruz' şeklinde konuştu.

'Detaylı bakım hizmetimiz 300 ile 500 lira arasında değişiyor'

Klasik ayakkabı tamirinden farklı bir hizmet sunduklarını dile getiren Serin, 'Bu işi yapan çok usta var ama bizim gibi detaya girmiyorlar. Biz ayakkabının içini, dışını, altını, üstünü, bağcıklarına kadar temizliyor, bakımını yapıyoruz. Orijinaline en yakın şekilde teslim ediyoruz. Detaylı bakım hizmetimiz 300 ile 500 lira arasında değişiyor. Böylece vatandaşlar düşük maliyetle ayakkabılarını yeniden kullanabiliyor' diyerek bilgi verdi.