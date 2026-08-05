Mersin'de restoranda yemek yerken soluk borusuna lokma kaçan vatandaş, arkadaşının saniyeler içinde uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen bir vatandaşın yediği lokma soluk borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken vatandaş, konuşamayınca eliyle boğazını işaret ederek yardım istedi. Durumu fark eden masadaki arkadaşlarından biri vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından boğazına kaçan lokma çıkarılırken, vatandaş yeniden rahat nefes almaya başladı.

Yaşanan panik dolu anlar ise restoranın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, nefes almakta zorlanan vatandaşa arkadaşının Heimlich manevrası uyguladığı ve başarılı müdahalenin ardından vatandaşın normale döndüğü anlar yer aldı.