Mersin'de çocuklar ve gençler, düzenlenen bilim etkinliğinde teleskopla Güneş'i gözlemleyip birbirinden farklı atölye çalışmalarına katılarak hem eğlendi hem de bilimle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinin, çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. 'Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde' sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinin, yaz ayları boyunca ilçelerde düzenlediği atölye çalışmalarına bir yenisi Tarsus'ta eklendi. Tarsus Kültür Parkın doğal ortamında gerçekleşen etkinlikte çocuklara ve gençlere, teleskopla 'Güneş Gözlemi Etkinliği' düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, 'Minikler için sıfır atık oyunları, güneş saati yapım ve uygulaması, mikroskop ve 3D kalemlerle modelleme' adı altında atölye çalışmaları yapıldı. Mercan'ın, 'Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde' etkinlikleri yaz boyunca tüm ilçelerde sürecek.

'Bölgemizin böyle bir bilim merkezine ihtiyacı vardı'

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde görev yapan Coğrafya Öğretmeni Sercan Tekin, merkez olarak bugüne kadar yüz binlerce kişiye ulaştıklarının altını çizerek, 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde' sloganıyla, dezavantajlı bölgelerde olup bilim merkezimize gelemeyen öğrencilerimize, buralara gelerek hizmet veriyoruz. Bugün yeşil dönüşüm istasyonu, 3D kalemle modelleme, güneş saati, mikroskop ve güneş teleskopumuzdan oluşan 5 farklı atölye ile Tarsus Kültür Parkındayız' dedi.

Düzenlenen etkinliklerle ilgili olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Tekin, 'Bilim Merkezimize, hem Mersin'den hem de çevre illerden çok fazla ziyaretçi geliyor. Bölgemizin böyle bir bilim merkezine ihtiyacı vardı. Açıldığı günden bu yana 250 binin üzerinde misafirimizi ağırladık ve ağırlamaya da devam ediyoruz. Yaz döneminde atölyelerimiz diğer ilçelerde de devam edecek. Her hafta bir ilçemizde olacağız' ifadelerini kullandı.