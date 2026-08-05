Mersin'de yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, 4 merkez ilçede toplam 6 bin 400 metre yağmur suyu hattı ile 200 yağmur suyu mazgalı inşa edilerek altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırım kapsamında Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6 bin 400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak.

'Kentimizin geleceği için yağmur sularını kontrol altına alıyoruz'

MESKİ'de Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Ömer Cerit, '4 merkez ilçede bulunan muhtelif mahallelerde yağmur suyu yapılması işi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Kentimizin geleceği için yağmur sularını kontrol altına alıyoruz' ifadelerini kullandı.

MESKİ tarafından yürütülen çalışmalarla yağmur suyu drenaj kapasitesinin artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve özellikle yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek su baskını risklerinin en aza indirilmesi planlanıyor.