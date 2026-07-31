Tarsus Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde 17 sokakta yürüttüğü sıcak asfalt çalışmaları kapsamında 4 bin 300 metrelik yol ağını 10 bin ton asfalt kullanarak yeniledi.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarını Mithatpaşa Mahallesi'nde tamamladı. Mahallede toplam 17 sokakta, 4 bin 300 metre uzunluğundaki yol ağı 10 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi. Çalışmaların ardından Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç mahallede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi, yapılan hizmetleri değerlendirdi ve mahalle sakinlerinin talep ile önerilerini dinledi.

Mahalle buluşmasında konuşan Başkan Boltaç, sıcak asfalt çalışmalarını ilgili kurumların altyapı süreçleri tamamlandıktan sonra programa aldıklarını belirterek, yapılan yolların kısa süre sonra yeniden kazılmasını önleyecek şekilde çalıştıklarını söyledi. Kamu kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak zorunda olduklarını vurgulayan Boltaç, 'Biz bir işi yapmış olmak için yapmıyoruz. Bu para hepimizin, vatandaşımızın alın teriyle ödediği verginin karşılığı. Elektrik, internet ya da diğer kurumların çalışmaları tamamlanmadan asfalt serersek, kısa süre sonra aynı yolu yeniden kazmak zorunda kalırız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Görevimiz bu kaynakları en verimli şekilde kullanıp kalıcı yatırımlara dönüştürmek' dedi.

Program kapsamında mahalle sakinlerinin ulaşım, çevre düzenlemesi, pazar alanı, sağlık ocağı ve sosyal donatı alanlarına ilişkin taleplerini dinleyen Boltaç, iletilen konularla ilgili bürokratlara gerekli talimatları verdi. Altyapı çalışmaları nedeniyle toz oluşan bölgelerde sulama çalışmalarının artırılması ve denetimlerin sıklaştırılması yönünde ekipleri görevlendiren Boltaç, mahallede yürütülen hizmetlerin planlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlara yapılan yatırımlara sahip çıkmaları çağrısında bulunan Başkan Ali Boltaç, 'Yolları yapmak kadar korumak da önemli. Bu kent hepimizin. Hep birlikte sahip çıkarsak yaptığımız hizmetler uzun yıllar aynı kalitede kullanılmaya devam eder' ifadelerini kullandı.