Tarsus Belediyesi, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde muhtemel toprak kaymalarına karşı 240 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde istinat duvarı yaptı. Çalışmayla yol güvenliği sağlanırken, vatandaşların can ve mal güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Tarsus Belediyesi, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde, imar planında park alanı olarak görülen bölgede arazinin topoğrafik yapısından kaynaklanabilecek toprak kaymalarını önlemek amacıyla istinat duvarı çalışmasını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında 240 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde istinat duvarı inşa edildi. Çalışmayla birlikte muhtemel toprak kaymalarının önüne geçilirken, yol güvenliği sağlandı ve vatandaşların can ve mal güvenliği artırıldı.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde risk oluşturan noktalarda güvenliği önceleyen ve kalıcı çözümler sunan çalışmalarına devam ediyor.