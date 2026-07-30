Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, alevlerin yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydıncık ilçesi Karatepe mevkiinde ormanlık alanda bu sabah henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri, orman işçisi ile hava araçları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, alevlerin yerleşim yerlerine ve seralara sirayet etmemesi için de yoğun çaba gösteriyor.

Öte yandan yangın nedeniyle Mersin-Anamur yolunda trafiğin kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.