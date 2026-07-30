Mersin'in Aydıncık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri, orman işçisi ile hava araçları sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.