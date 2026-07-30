Mersin'in Silifke ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi, bir yelkenli tekne de kıyıya vurdu.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Silifke ilçesinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan ikisi ise araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerlerine sevk edilen belediye ve itfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağaçları kaldırma çalışma yaptı. Sahilde demirli bulunan bir yelkenli tekne, dalga ve rüzgârın etkisiyle sürüklenerek kıyıya vurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, teknede maddi hasar meydana geldi.

Olumsuz hava şartlarının bir süre daha etkisini devam ettirmesinin beklendiği bildirildi.