Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli'deki Soli Pompeiopolis Beach'te bulunan bisiklet, koşu ve yürüyüş yolunun kullanım ömrünü tamamlayan tartan zeminini yeniledi. Çalışmayla sahil güzergahı daha güvenli, konforlu ve modern bir görünüme kavuşturularak yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu yaşam alanları sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zaman içerisinde yoğun kullanım ve çevresel etkenler nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlayan tartan zeminli yaya yolu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından modern standartlara uygun malzemeler kullanılarak tamamen yenilendi. Sahil şeridinin en çok tercih edilen sosyal yaşam alanlarından biri olan Soli Pompeiopolis Beach yürüyüş güzergahı, yenilenen yüzüyle yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan çalışma sayesinde hem estetik görünüm iyileştirilirken hem de spor ve yürüyüş yapan vatandaşlar için daha güvenli bir kullanım alanı oluşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yalnızca Mezitli'de değil, kentin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına planlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların kentteki yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendiren ve sosyal yaşam alanlarını daha modern hale getiren yatırımlarıyla Mersin'in her noktasına hizmet ulaştırmayı sürdürüyor.