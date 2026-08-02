Mersin Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Parkı'nda hizmet veren yüzme havuzu, özel bireyleri yaz boyunca serinletirken, fiziksel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlıyor. Cankurtaran eşliğinde gerçekleştirilen seanslarda katılımcılar hem yüzmenin keyfini çıkarıyor hem de eğlenceli etkinliklerle yazın tadını doyasıya yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin özel bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzu, özel bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlarken, eğlenceli ve keyifli anlar yaşamalarına da katkı sunuyor.

Özel bireyler, Engelsiz Yaşam Parkı havuzunda yazın tadını çıkarıyor

Büyükşehir Belediyesinin engelsiz bir kent hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan yüzme havuzu, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Cankurtaranlar eşliğinde gerçekleştirilen ve Temmuz ayından bu yana devam eden seanslarda katılımcılar hem fiziksel aktivite yapma imkanı buluyor, hem de keyifli vakit geçiriyor. Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bugünlerde özel bireylerin büyük ilgi gösterdiği havuz seansları, katılımcıların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Özel bireylerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren havuz seansları, pazar ve pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Her biri 45 dakika süren seanslar boyunca katılımcılar, güvenli ve konforlu bir ortamda yüzmenin tadını çıkarıyor.

'Yaz ayı olduğu için, çocukları ağırlıklı olarak su etkinlikleriyle buluşturuyoruz'

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, havuz seansı hizmetinin Temmuz ayı itibarıyla başladığına değinerek, 08.00'de başlayıp 20.00'e kadar devam ettiğini kaydetti. Yaz ayı olduğu için ağırlıklı olarak çocukları havuzda su etkinlikleriyle buluşturduklarını ifade eden Demir, 'Havuzdan, Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Engelsiz Yaşam Parkı'ndan hizmet alan bireyler ile 7-11 yaş grubundaki özel bireyler yararlanıyor. Programımız sosyal medya hesaplarımızda yayınlanıyor. Durumun akışına göre aylık olarak güncellemeler yapıyoruz' dedi.

'Programlarımızı sürekli güncelleyerek, aktiviteleri değiştiriyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm özel bireylere ve ailelerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Demir, 'Tüm hedefimiz, çocukları yaz aylarında güneş, müzik ve su ile buluşturmak. Çocuklar suyun içinde eğlenmekten çok keyif alıyorlar ve biz de onları gördükçe mutlu oluyoruz' diye konuştu.