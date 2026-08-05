Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sıcak hava etkili olurken, deniz suyu da ısındı. Nem oranının yüzde 90'lara ulaştığı bölgede hava sıcaklığı 35'lere, deniz suyu ise 31'lere kadar çıkması nedeniyle bazı vatandaşlar serin havayı kaçırmamak için gün doğumunda yüzmeyi ve spor yapmayı tercih etmeye başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi turizm sezonunun ortalarına gelindiği Mersin'de de sıcak hava etkili oluyor. Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sıcak hava ile birlikte nem oranı yüzde 90'lara kadar çıktı. Gün içinde hava sıcaklığının 34-35'lere kadar çıktığı kentte nemle birlikte 40 derecenin üzerinde hissediliyor. Deniz suyunun kıyılarda ise yer yer 30-31 derecelere kadar çıkması ise dikkat çekiyor. Sıcaklardan kaçan bir çok kişi ise gün doğumunu kıyılarda karşılıyor. Hem gün doğumunu izleyen vatandaşlar, hem de nem ve sıcaklığın en düşük olduğu anlarda denize girmeyi tercih ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte oluşan nem bulutları da gözlemlenebiliyor.

'Sabahları serin oluyor, nem olmuyor'

Sabah erken saatlerde denize girenlerden Burak Coşkun ,' Şu an saat 7. antrenmanı bitirdik, yaklaşık 3 kilometre yüzdük. Her gün sabahın serinliğinde 5 civarı başlayıp 7 civarı antrenmanımızı bitiriyoruz. Sabahları serin oluyor, nem olmuyor. Bu yüzden sabahı kullanarak hızlı bir şekilde antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Deniz biraz ılık, geçen haftalara göre yani yaz olduğu için ama gün içerisinden daha iyi' dedi.

'Şu an deniz de çok sıcak geliyor'

Her gün düzenli olarak sabah 5 gibi sahile geldiklerini belirten Şükrü Avcı,' Bisiklet, koşu ve yüzmeyi yapıyoruz. Sabah o saatlerdeki verimli havayı alıyoruz. Vücuda en faydalı olan zaman. Biz kışın da yüzdüğümüz için şu an deniz de çok sıcak geliyor. Normalde biz 12 ay yüzeriz ama şu anda gerçekten deniz çok sıcak' diye konuştu.

Herkese özellikle sabah saatlerinde denize girmelerini tavsiye eden Avcı,' Özellikle gün doğumundan önce spora başladıklarını, gün doğumu izlemenin çok güzel olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan bölge genelinde sıcaklıkların bir süre daha devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.