Mersin'de Toroslar'ın eteğinde şahin yakalamak için hazırlanan tuzağa yem amaçlı bağlandığı tahmin edilen güvercin, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi sakinlerinden Ali Gül, ailesi ve arkadaşlarıyla Konya'ya gitmek için yola çıktı. Karaman-Ayrancı yolunu kullanan Gül, Toroslar'ın eteğinde 2200 rakımdaki Sarıpınar mevkiinde mola verdi. Bölgede uçamayan güvercini gören Gül ve arkadaşları, ayağına ip dolandığını düşünerek yakaladı. Yakaladıkları güvercinin ayağındaki ipin aslında 'şahin' yakalamak için bir tuzak olduğunu gören Gül, müdahale etti. Hayvanı tuzaktan kurtaran Gül, doğal ortamına saldı.

Erdemli-Ayrancı yolunu kullanarak Konya'ya ditmek için yola çıktıklarını belirten Ali Gül, 'Sarıpınar mevkiinde mola verdik. Bu sırada bir kuş uçamıyordu, yakaladık. Tuzakla bağlanmıştı. İpini çözüp tuzaktan kurtardık, kuşumuzu doğaya bıraktık. Daha önce uçamıyordu, rahatça uçtu' dedi.