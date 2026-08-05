Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, turizm anlayışının hızla değiştiğini belirterek, yeni nesil ziyaretçilerin artık yalnızca deniz, kum ve güneş üçlüsünü değil; tarih, kültür, gastronomi ve yaşam biçimini de deneyimlemek istediğini söyledi.

Mersin'in sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle bu dönüşüm için önemli bir avantaja sahip olduğunu ifade eden Çakır, Kilikya Yolunun kentin turizm potansiyelini dünyaya taşıyacak en önemli projelerden biri olduğunu vurguladı. Kilikya Yolunun yalnızca bir doğa yürüyüşü rotası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Çakır, Tarsus'tan Gülek'e uzanan antik yolların ve kervansarayların, bölgenin yüzyıllar boyunca ticaretin ve medeniyetler arası etkileşimin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Antik kentlerden Göksu Deltasına, Tisan koylarından tarihi liman kalıntılarına uzanan geniş coğrafyanın tarih, doğa, gastronomi ve kültür turizmini aynı rota üzerinde buluşturabilecek eşsiz bir yapıya sahip olduğunu belirten Çakır, Kilikya Yolunun yürüyüşçüler, bisiklet tutkunları, doğa sporcuları, tarih meraklıları ve gastronomi gezginleri için ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir destinasyon olma potansiyeli taşıdığını kaydetti.

'Hedefimiz rota ekonomisi oluşturmak'

Turizm projelerinin başarısının yerel ekonomiye sağladığı katkıyla ölçüldüğünü ifade eden Çakır, Kilikya Yolu boyunca oluşacak hareketliliğin konaklama, yeme-içme, ulaşım, rehberlik, yerel ürün satışı ve el sanatları başta olmak üzere birçok sektöre canlılık kazandıracağını söyledi.

Küçük üreticilerin, kadın kooperatiflerinin, çiftçilerin, zanaatkarların ve genç girişimcilerin bu sürecin doğal paydaşları olması gerektiğini belirten Çakır, böylece turizm gelirinin yalnızca kent merkezlerinde değil, kırsal bölgelerde de hissedileceğini ifade etti.

Çakır, amaçlarının sadece turist sayısını artırmak olmadığını belirterek, 'Mersin'de daha uzun süre konaklayan, yerel ürünleri tanıyan ve kentle bağ kuran nitelikli ziyaretçileri ağırlamak istiyoruz' dedi.

'Yerel değerler deneyime dönüşmeli'

Mersin'in coğrafi işaretli ürünleri, yöresel mutfağı ve geleneksel el sanatlarının Kilikya Yolunun en güçlü tamamlayıcı unsurları olduğunu kaydeden Çakır, ziyaretçilerin cezeryenin hikayesini dinlemesi, Anamur muzunun yetiştiği coğrafyayı görmesi, Mut zeytinyağını tatması ve yerel üreticilerle buluşmasının kente değer katacağını dile getirdi.

Kilikya Yolunun agro turizm, gastronomi, ekoturizm ve kültür turizmini bir araya getiren bütüncül bir deneyim ağı olarak planlanması gerektiğini vurgulayan Çakır, bunun Mersin'in turizmde rekabet gücünü artıracağını söyledi.

'Doğayı koruyarak büyümeliyiz'

Turizm yatırımlarının bölgenin doğal ve kültürel dokusuyla uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çakır, büyük ve kimliksiz yapılaşmalar yerine butik tesislerin, yerel mimariye uygun konaklama modellerinin, gastronomi duraklarının ve doğa sporlarını destekleyen girişimlerin ön plana çıkarılması gerektiğini belirtti.

Sürdürülebilirliğin turizmin önünde bir engel değil, uzun vadeli ekonomik başarının temel şartı olduğunu ifade eden Çakır, 'Doğasını ve özgünlüğünü kaybeden bir destinasyon rekabet gücünü de kaybeder. Kilikya Yolunu güçlü iş birlikleri ve doğru planlamayla geliştirdiğimizde, Mersin'i yalnızca ziyaret edilen değil, hikayesi yaşanan ve yeniden gelinmek istenen bir kent haline dönüştürebiliriz' diye konuştu