Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastalarını zihinsel, fiziksel ve sosyal aktivitelerle desteklerken, hasta yakınlarının da yaşamını kolaylaştıran hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastalar ve hasta yakınlarından tam not alan merkezde, zihinsel ve fiziksel aktivitelerle hastalığın seyrinin yavaşlatılması amaçlanıyor. Hastaların zihinsel ve fiziksel becerilerini desteklemeyi amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken, vatandaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Sabah saatlerinde servislerle evlerinden alınarak merkeze getirilen hastalar, gün boyunca alanında uzman ekiplerin eşliğinde hazırlanan çeşitli etkinliklere katılıyor. Haftanın belirli günlerinde fizyoterapist eşliğinde egzersiz yapan hastalar, zeka oyunları, mandala, taş ve ahşap boyama gibi etkinliklerle zihinsel becerilerini desteklerken, müzik etkinlikleriyle de keyifli vakit geçiriyor. Düzenlenen geziler ve etkinlikler sayesinde sosyal hayattan da kopmayan hastalar, akranlarıyla bir araya gelerek iletişim kurma ve sosyalleşme imkanı buluyor.

Merkezde görev yapan sağlık personeli tarafından hastaların rutin sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilirken, gün içerisindeki ilaç takipleri de titizlikle yapılıyor. Alzheimer hastalığının başlangıç evresindeki bireylere yönelik planlanan bu çok yönlü hizmet modeli, hastaların günlük yaşam becerilerini korumalarına katkı sunarken, zihinsel fonksiyonlarının desteklenmesine de yardımcı oluyor.

'Alzheimer hastalığının seyrini yavaşlatmayı amaçlıyoruz'

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezinin, merkez ilçelerde başlangıç evresi Alzheimer hastalarına hizmet vermekte olduğunu dile getiren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Gerontolog Cihan Tanrıverdi, gün için çeşitli etkinliklerle hizmet verdiklerini kaydetti. Merkezde düzenlenen etkinliklerin ilk amaçlarından birinin hastaların sosyalleşmesi olduğunu ifade eden Tanrıverdi, 'Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile hastalığın seyrini yavaşlatmayı amaçlıyoruz. Hastalarımız burada hizmet alırken, hasta yakınlarımız da kendilerine zaman ayırabiliyorlar. Hizmetimizi periyodik olarak veriyoruz. Haftanın belli günlerinde burada oluyorlar. Sabah 09.30 ile 15.30 saatleri arasında birlikte vakit geçiriyoruz' diye konuştu. Hasta yakınlarından olumlu geri dönüşler aldıklarını da vurgulayan Tanrıverdi, sosyalleşme fırsatlarının öneminden söz etti.

'Mersin'in en güzel noktalarına geziler düzenliyoruz'

Hastalar eşliğinde merkez dışında da etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Tanrıverdi, birçok yere geziler düzenlediklerini dile getirdi. Hastalarla birçok ilçeye ziyarette bulunduklarını kaydeden Tanrıverdi, 'Tarsus Gençlik Kampı, Darısekisi Yörük Köyü, Silifke'de bulunan Gazi Çiftliği gibi birçok yeri gezdik. Hastalarımız buraya geldikleri zaman yüzleri gülerek geliyorlar ve gülümseyerek ayrılıyorlar' dedi. Hastaların merkeze gelişinden bu yana yaşadıkları değişimi hasta yakınlarıyla gözlemlediklerini söyleyen Tanrıverdi, Alzheimer hastalığına dair de konuşarak, 'Alzheimer hastalığını önlemek için stresten uzak kalmalı ve aktif bir yaşam sürmeliyiz. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve hareketli bir hayat önemli' sözlerini kaydetti.