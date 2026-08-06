Mersin'de çocukların değişen hayal dünyasına girmek isteyen imam Muhammed Doğaç, 'Emekle Kazan, İyilikle Büyü Gönül Çarşısı' projesinin de katkısıyla camiyi doldurarak gönüllere girdi. Çocuklar, kazandıkları puanlarla camide kurulan gönül çarşısından faydalanırken, drondan, bisiklete kadar çeşit çeşit hediyeleri almak için mücadele etmeye başladı.

Mezitli İlçesinde bulunan Mustafa Şahin Camii'nde imam hatip ve İlçe gençlik koordinatörlüğü yapan Muhammed Doğaç, 5 yıl boyunca Adana'da uyguladığı 'Emekle Kazan, İyilikle Büyü Gönül Çarşısı' projesini Mersin'e tayin olduktan sonra genişletti. 21. yüzyılda çocuklar ve gençlerin değişen hayal dünyasına girmek isteyen imam Doğaç, onları teknolojik oyuncaklar buluşturmak için 'Gönül Çarşısı'nı kurdu. Önce çocukların gönüllerini kazanan Doğaç, onların kendi emekleriyle cami de namazlarını kılarak, ezberlerini yaparak, güzel ahlak sergileyip iyiliklerde bulunarak 'İyilik Kartları' üzerinden topladıkları puanlarla istedikleri hediyelere kavuşmasını sağlıyor. Projeninde katkısıyla camiye gelen çocuk sayısı ise 300'e ulaştı.

'Çocuklarımızın gönüllerini kazanalım'

Gönül çarşısı projesine 5 yıl önce eski görev yeri Adana'da uygulamaya başladığını belirten İmam Muhammed Doğaç,' Mersin'e atandıktan sonra bunu genişlettim. Projenin mahiyeti ve özelliği bakımından aslında bir ilk diyebiliriz. 21. yüzyılda çocuklarımızın hayal dünyasını kapsayan birçok etkenler var. Bu sosyal medya bağımlılığı olabiliyor, bu Allah muhafaza etsin madde bağımlılığı olabiliyor ve değişik değişik şeyler olabiliyor' dedi.

Bu projeyi geliştirirken 'Sokağın karanlığı kapmadan biz çocuklarımızın gönüllerini kazanalım' diye hareket ettiklerini aktaran Doğaç,' Çünkü çocuklarımızın gönüllerini kazanırsak, inanıyorum ki çocuklarımızı da bu ortamlarda daha güzel bir şekilde yetiştirebileceğiz' diye konuştu.

'Çocuklar kazanmak için emek sarf ediyor'

Projeyle ilgili bilgiler de veren Doğaç' 5 vakit namazlarımıza göre biz iyilik kartları oluşturduk. Kur'an ezberlerine göre, camide kazandıkları ahlaka göre iyilik kartlarımız var. Her iyilik kartımızın da kendine göre ayrı bir puanı var. Bu iyilik kartlarımızın üzerinde özlü sözler, ahlak sözleri, edep sözleri ve Peygamber Efendimizin Hadis-i şerifleri oluyor. Aynı şekilde çocuklarımız o ahlak sözlerini de öğrenmiş oluyorlar. 21. yüzyılda çocuklarımızın gözünü celbeden nice etkenler var. Bizler de çocuklarımızın gözünü celbeden hediyeleri çarşımıza kattık. Bunun içerisinde dronelarımız var, uzaktan kumandalı arabalarımız var, bisikletlerimiz gibi nice değişik hediyelerimiz var. Çocuklar hangisini aklına katmışsa onu kazanmak için bir emek sarf ediyor. O istediği hediyeyi almak için burada namazlarını kılıyorlar, iyilik kartları kazanıyorlar ve biriktirdiği puanla orada ücretsiz bir şekilde ürününü alabiliyor' ifadelerini kullandı.

Çocuklara emekle kazanmayı öğrettiklerini, aynı zamanda da cami aşkını çocukların gönüllerine nakşetmek istediklerini anlatan Doğaç, projenin meyvesini almaya başladıklarını 300'e yakın öğrencilerinin olduğunu söyledi.

Çocuklar camiyi sevdi

Camiyi çok sevdiklerini belirten çocuklardan Musa Can Özcan,' Camimizde hem öğreniyoruz, hem eğleniyoruz, hem de hocamızın yaptığı etkinliklerle kazanıyoruz' derken Eyyüp Baran Kaçar da, çok güzel etkinlikler yaptıklarını anlatarak, kendisinin proje de yer alan bisikleti kazanmayı hedeflediğini kaydetti.

Öğrencilerden Muhammet Mirza ise,' Ben camiyi çok seviyorum. Kur'an'a geçtim. Camide hem mescit adabını hem de dışarıda nasıl davranacağımı öğreniyorum. Duaları anlamlarıyla birlikte ezberliyorum . Bu projede amacım hem sınavı kazanıp iyi bir puan almak hem de drone almak istiyorum. Emeğimle başarmak istiyorum. İleride de hafız olmak istiyorum. Hafız olunca da unutmamak ve namazlarımı eksik etmemek için çalışmaya devam edeceğim' diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim okumaya başlayanlardan Nesim Kahraman tüm arkadaşlarıyla çok iyi ders çalıştıklarını kaydederken İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını öğrendiklerini ifade eden Sumay Gerdan'da, daha sonra yarışmalar yaparak kazanımlar elde ettikleri söyledi.