Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Mersin Valiliğinin onayı ve bir hayırseverin katkısıyla Tece Deniz Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi kazandıracak. Yapılacak merkezle mahalle sakinlerinin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşması hedefleniyor.

Mezitli Belediyesi, ilçenin sağlık altyapısını güçlendirecek yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Mersin Valiliğinin onayı ve hayırsever desteğiyle hayata geçirilecek Aile Sağlığı Merkezinin, Tece Deniz Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacağı belirtildi.

Tamamlandığında modern sağlık hizmeti sunacak merkezin, bölgedeki sağlık altyapısını güçlendireceği ve vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağı ifade edildi.

Mezitli Belediyesinin kamu kurumları ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde ilçeye yeni yatırımlar kazandırmayı sürdürdüğü kaydedilirken, Aile Sağlığı Merkezinin de mahalleye değer katacak önemli projeler arasında yer alacağı bildirildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, 'Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceleyen, insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Tece Deniz Mahallemize söz verdiğimiz Aile Sağlığı Merkezini, Mersin Valiliğimizin onayı ve hayırseverimizin iş birliğiyle hayata geçiriyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimin güçlenmesi adına önemli bir adım atıyoruz. Mezitli'mize değer katacak projeleri ortak akıl ve iş birliğiyle üretmeye devam edeceğiz. Şimdiden Tece Deniz Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.