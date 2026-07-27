Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam üzeri Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize gelen 5 kişilik aile yüzmeye başladı. Bir süre sonra baba Savaş (42), anne Zehra (39), kızları Fatma Öztürk (16) ile annenin kız kardeşi Ceylan Dağşan (30) ve yeğen Halil Öztürk (16) dalgaların arasında gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada vatandaşların yardımıyla Fatma Öztürk bulunarak sudan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp yeğenin bulunması için ise ekipler gece çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün cansız bedeni de bulunarak hastane morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan anne, baba, yeğen ve annenin kız kardeşinin naaşı Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirilerek yan yan konuldu. Burada cenaze namazını İlçe Müftüsü Murat Akçay kıldırdı. Namaz kılındıktan sonra cenazeler Sucular Mezarlığı'na götürüldü. Aile bireylerinin cenazesi gözyaşları arasında feryatlar içinde dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, ilçe protokolü, vatandaşlar ve aile yakınları katıldı.