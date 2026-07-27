Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 21 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde LGS ve YKS öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor. Akademik bilgilerin pekiştirildiği atölyelerde öğrenciler, eğlenerek öğrenirken yeni eğitim-öğretim yılına da hazırlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde düzenlenen ücretsiz yaz atölyeleri, öğrencilerin yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerine imkan sağlıyor. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hayata geçirilen atölyeler, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklerken sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 21 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor. Yaz tatilinde öğrencilerin ekran başında geçirdiği süreyi azaltmayı ve öğrenme kayıplarını önlemeyi amaçlayan atölyeler, eğlenceli ve uygulamalı etkinliklerle yeni bilgiler edinme fırsatı oluşturuyor.

Yaz tatilini daha verimli geçirmek isteyen öğrenciler için önemli bir alternatif sunan atölyeler, çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlarken, ekran kullanımını azaltmalarına da destek oluyor. Kurs merkezlerindeki yaz atölyelerinde LGS öğrencileri için fen, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, satranç ve masa tenisi atölyeleri yer alırken, YKS öğrencileri de fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, Türkçe, matematik atölyelerinden yararlanabiliyor

'Amacımız, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmelerini sağlamak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Hal Şubesinde görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni Demet Harman, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle 21 kurs merkezinin tamamında hem LGS hem de YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz yaz atölyesi programı oluşturduklarını ve öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğunu ifade ederek, 'Amacımız, çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmelerini sağlamak. Böylece tatil boyunca öğrenme kayıplarını da önlemiş oluyoruz. Bilim, en güzel yaşayarak öğrenilir. Fen atölyemizde yaptığımız eğlenceli ve güvenli deneylerde çocuklarımız hem öğreniyor, hem de keşfetmenin heyecanını yaşıyor. Her deney onların merak duygusunu besliyor ve bilime olan ilgilerini artırıyor. Matematik atölyesindeki amacımız ise öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini ve matematiğe farklı bir gözle bakmalarını sağlamak. Oyunlar, etkinlikler ve eğlenceli çalışmalarla, matematiğin aslında ne kadar keyifli olduğunu keşfediyorlar' dedi.