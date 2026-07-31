MERSİN – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan güncel gıda denetim sonuçlarına göre, Mersin'de faaliyet gösteren 4 işletmede yapılan analizlerde ürünlerde tek tırnaklı eti tespit edildi.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31. maddesi ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamında kamuoyuna açıklanan listede, tüketiciyi yanıltan ürünler ve bu ürünleri piyasaya arz eden işletmeler yer aldı.

Denetim sonuçlarına göre Mersin'de tespit edilen işletmeler şunlar oldu:

Minik Tantuni-Döner Salonu (Eyüp Güner) – Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren işletmede satılan Et Tantuni (Pişmiş Dana Eti) ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi. Denetim tarihi 18 Haziran 2026 olarak açıklandı.

– Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren işletmede satılan ürününde tespit edildi. Denetim tarihi olarak açıklandı. Tanem Yemekçilik (Merruşe Filik) – Toroslar ilçesindeki işletmede satışa sunulan Dana Kavurma ürününde tek tırnaklı eti belirlendi. Denetim tarihi 9 Haziran 2026 .

– Toroslar ilçesindeki işletmede satışa sunulan ürününde belirlendi. Denetim tarihi . Gaziantep Sofrası Beyrancı Ahmet (Ahmet Çelik) – Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren işletmede satılan Et Tantuni (Pişmiş Dana Eti) ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi. Denetim tarihi 14 Haziran 2026 .

– Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren işletmede satılan ürününde tespit edildi. Denetim tarihi . Enes Tantuni ve Döner (Serdar Çekiş) – Toroslar ilçesindeki işletmede satışa sunulan Et Tantuni (Dana Eti) ürününde tek tırnaklı eti bulundu. Denetim tarihi ise 21 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

Bakanlık: Amaç Tüketiciyi Bilgilendirmek

Tarım ve Orman Bakanlığı, söz konusu açıklamaların 5996 Sayılı Kanun ile 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığını belirtti.

Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek veya tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilen ya da piyasaya arz edilen gıdaların kamuoyuyla paylaşılmasının yasal bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Güncel Listeler e-Devlet Üzerinden Takip Edilebiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncel gıda kamuoyu duyurularına vatandaşların e-Devlet üzerinden "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" aracılığıyla ulaşabileceğini, sonuçlandırılan duyuruların ise "Sonlandırılmış Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" bölümünde yayımlandığını bildirdi.

Yetkililer, tüketicilerin güvenilir gıda konusunda resmi kaynaklardan yapılan duyuruları takip etmeleri ve şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.