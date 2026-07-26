BİRLİKTE EMO Platformu, Mersin'de 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci'nin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olayın ardından kamuoyunda yeniden gündeme gelen elektriklenme iddialarına ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yayımladı. Platform, olayın tüm yönleriyle bağımsız ve bilimsel yöntemlerle incelenmesi gerektiğini belirterek, teknik süreç tamamlanmadan yapılan değerlendirmelerin kesin sonuç olarak kabul edilmemesi çağrısında bulundu.

Platform Sözcüsü Seyfettin Atar imzasıyla yayımlanan açıklamada, Yamaç Ali Erdemci'nin hayatını kaybetmesinin toplum vicdanında derin bir yara açtığı belirtilirken, ilk günden bu yana olayın teknik boyutunun eksiksiz şekilde araştırılması ve benzer kazaların önlenmesi amacıyla elektrik tesisatlarında risk odaklı ve periyodik denetimlerin yaygınlaştırılması gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.

"İlk müdahalenin ardından yeniden elektriklenme iddiası açıklanmalı"

Açıklamada, ilk olayın ardından olay yerinde teknik inceleme yapıldığı ve telekomünikasyon hattına ait taşıyıcı çelik halatın, binanın elektrik servis giriş noktasından ayrılarak riskin giderildiğinin kamuoyuna yansıdığı hatırlatıldı.

Platform, buna rağmen aynı bölgede yeniden elektriklenme yaşandığı yönündeki iddiaların teknik açıdan açıklanması gerektiğini belirterek, "İlk olay sonrasında risk oluşturan temasın giderildiği belirtilmesine rağmen aynı bölgede yeniden elektriklenme yaşandığı iddiası teknik olarak nasıl açıklanacaktır?" sorusunu gündeme taşıdı.

"Elektrik kazaları yorumlarla değil, ölçümlerle açıklanmalı"

Basın açıklamasında elektrik kazalarının olay yeri incelemesi, gerilim ölçümleri, topraklama kontrolleri, kaçak akım analizleri ve bilirkişi raporları tamamlanmadan kesin sonuca bağlanamayacağı ifade edildi.

Platform, kamuoyunda yapılan değerlendirmelerin teknik inceleme süreci tamamlanmadan nihai sonuç olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, elektrik mühendisliğinin varsayımlar değil bilimsel veriler üzerinden değerlendirme yaptığını vurguladı.

Halı üzerinden elektrik akımı tartışmasına teknik değerlendirme

Kamuoyunda tartışılan "halı üzerinden elektrik akımı geçer mi?" sorusuna da açıklık getirilen metinde, kuru yün, pamuk, naylon veya polyester esaslı halıların normal koşullarda yüksek elektriksel direnç gösterdiği, bu nedenle tek başına tehlikeli seviyede elektrik akımını iletmesinin beklenmediği ifade edildi.

Ancak halının ıslak veya nemli olması, üzerinde iletken kir ya da tuzlu su bulunması, kişinin aynı anda farklı potansiyeldeki metal yüzeylere temas etmesi gibi durumlarda teknik değerlendirmenin değişebileceği belirtilerek, her olayın kendi koşulları içinde incelenmesi gerektiği kaydedildi.

İkinci olayın tüm yönleriyle araştırılması istendi

EMO Platformu, ikinci olayla ilgili olarak;

Elektriklenmenin gerçekten elektrik akımından kaynaklanıp kaynaklanmadığı,

Temas edilen noktanın ilk olaydaki hat olup olmadığı,

İlk müdahaleden sonra yeniden elektriksel temas oluşup oluşmadığı,

Bina tesisatında veya metal bölümlerde farklı bir kaçak bulunup bulunmadığı,

Olay sırasında gerilim ölçümü yapılıp yapılmadığı,

Halının fiziksel ve elektriksel özelliklerinin incelenip incelenmediği

gibi soruların teknik olarak yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Tıbbi bulguların da açıklığa kavuşturulması çağrısı

Açıklamada, olay sırasında çocuğun anneannesinin de elektrik akımına maruz kaldığı yönündeki iddialara dikkat çekilerek, sağlık kuruluşlarında elektrik çarpmasına ilişkin herhangi bir klinik bulgu, adli ya da tıbbi rapor düzenlenip düzenlenmediğinin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bağımsız teknik heyet önerisi

EMO Platformu, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla elektrik dağıtım şirketi, telekomünikasyon işletmecisi, ilgili kamu kurumları ve bağımsız elektrik mühendislerinden oluşacak ortak bir teknik heyetin yeniden inceleme yapmasını önerdi.

Ayrıca ilk olay sonrası gerçekleştirilen teknik müdahalenin kapsamının kamuoyuyla paylaşılması, gerilim ölçümleri ve teknik bulguların soruşturmanın gizliliğine zarar vermeyecek şekilde açıklanması ve eski yerleşim alanlarında elektrik ile haberleşme altyapılarının ortak risk analizlerinin yapılması çağrısında bulunuldu.

"Bir çocuğun yaşamını kaybettiği hiçbir olay karanlıkta kalmamalı"

Açıklamanın sonunda, hiçbir kişi ya da kurumun peşinen suçlanmaması gerektiği belirtilirken, teknik iddiaların da bilimsel inceleme tamamlanmadan doğru veya yanlış kabul edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Platform, "Gerçek; sosyal medya paylaşımlarında değil, ölçüm cihazlarında, teknik raporlarda, sağlık bulgularında ve bağımsız bilirkişi incelemelerinde ortaya çıkar" değerlendirmesinde bulunarak, Yamaç Ali Erdemci'nin yaşamını yitirmesine neden olan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve elde edilecek teknik ile adli sonuçların kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması çağrısını yineledi.