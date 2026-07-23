Mersin'de etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için sahilleri, plajları ve gölgelik alanları tercih ederken, uzmanlar uyarıda bulunmaya başladı. Uzmanlar, özellikle 65 yaş üzerindekiler, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunanların güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamasını, susama hissi olmasa bile gün içerisinde 2,5 litreye yakın su tüketmesini önerdi.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de etkisini sürdüren sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Nemle birlikte bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar serinlemek için sahilleri ve plajları tercih ediyor. Bazı vatandaşlar ise parklar ile ağaç gölgelerinde vakit geçiriyor. Zorunlu olarak dışarı çıkanlar ise gölgelik alanları kullanarak sıcaktan korunmaya çalışıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte uzmanlar da vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor.

MÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Vatandaşların mümkün olduğunca 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini ifade eden Şaşmaz, zorunlu durumlarda ise doğrudan güneş altında kalınmaması, şapka kullanılması ve pamuklu, bol kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 2,5 litre su tüketilmesini gerekiyor

Sıcak havalarda susama hissi olmasa bile gün içerisinde yaklaşık 2,5 litre su tüketilmesini öneren Şaşmaz, ağır ve yağlı yemekler yerine yoğurt, ayran, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin tercih edilmesini istedi. Aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaçınılmasının da sıcak havanın olumsuz etkilerini azaltacağını kaydetti.

Aşırı sıcakların özellikle risk grubundaki vatandaşlar için ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Şaşmaz, 'Aşırı sıcaklar insanların vücut sıcaklığı üzerinde önemli etkiler, önemli sağlık sorunları oluşturabilir. Özellikle yaşlı insanlarda, gebelerde, 5-6 yaş çocuklarda, kronik hastalığı olanlarda sıcak havalar daha fazla sağlık sorunu oluşturabilir. Vücudun kendi kendini soğutma, kendi sıcaklığını dengeleme fizyolojik özelliği vardır ama bazen sıcaklar fazla olduğu zaman vücut kendini yeterince soğutamaz ve 'sıcak çarpması' denen bir sorun ortaya çıkabilir. Bu, vücudun artık kendini soğutamadığı ve vücut sıcaklığının 40 dereceyi aştığı, birtakım nörolojik sorunların, bilinç bulanıklığı gibi sorunların ortaya çıktığı bir durumdur' ifadelerine yer verdi.

'Sıcak çarpmasında koltuk altlarına temiz bez ile soğuk uygulama yapmak lazım'

Sıcak çarpması durumunda vakit kaybetmeden doğru müdahalenin yapılmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Şaşmaz, 'Böyle bir durumla karşılaşırsak tabii ki hemen bu kişinin gölge bir alana alınması lazım. Vücut sıcaklığının düşürülmeye çalışılması lazım. Özellikle bunun için koltuk altlarına temiz bez ile soğuk uygulama yapmak lazım. Tabii ki böyle bir durumda hemen 112 Acil Servis'i çağırmak lazım' dedi.

Yaz aylarında günlük yaşam alışkanlıklarının da gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Şaşmaz, 'Aşırılıklardan kaçınsınlar. Yani aşırı beslenme, aşırı yorgunluk. Bundan kaçınsınlar. Öncelikle uyku kalitelerine dikkat etsinler, uykusuz kalmasınlar. Gün içinde su içme istekleri olmasa da belli aralıklarla toplam 2 veya 2,5 litre su tüketsinler. Ağır yemeklerden kaçınsınlar. Daha sulu ve süt ürünleri içeren besinler tüketebilirler. Yoğurt, ayran tüketimi önemlidir, sebze, meyve tüketimi önemlidir' diye konuştu.

Risk grubundakilere 10.00-16.00 uyarısı

Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Şaşmaz, 'Mümkünse saat 10.00 ila 16.00 arasında dışarıda bulunmasınlar. Özellikle riskli grupta olanlar, 65 yaşın üzerinde olanlar, 5-6 yaş çocuklar, gebeler, kronik hastalığı olanlar (hipertansiyon, diyabet ve benzeri gibi kronik hastalığı olanlar) çok daha fazla dikkat etsinler. Sıcak havalarda dışarıda doğrudan güneşe temas etmesinler. Eğer illaki dışarı çıkmaları gerekiyorsa muhakkak kendilerini güneşten koruyacak bir şapka giysinler. Bol elbiseler giysinler. Böyle sıkı, vücudu saran elbiseler değil, pamuklu, rahat giyilen, vücudu kaplayan bol elbiseler giysinler' diyerek bilgilendirdi.