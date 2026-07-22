Tarsus Belediyesi ekiplerinin kent genelindeki pide pişirim ve simit fırınlarında gerçekleştirdiği denetimlerde, 660 kilogram hamurun içinde haşere tespit edilerek imha edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamaları belirlenen işletmeler hakkında idari işlem başlatılırken, bir işletmeye 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 idari para cezası uygulandı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde faaliyet gösteren pide pişirim ve simit fırınlarında gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerde, 'Alo 153 TİM' hattına ulaşan ihbarlar doğrultusunda mevzuata aykırı uygulamalar belirlenen işletmeler hakkında idari işlem başlatıldı.

Tarsus Belediyesi Gıda Güvenliği Şefliği koordinasyonunda yürütülen incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, üretim alanlarının fiziki şartları, hijyen standartları ile personelin kurallara uygunluğu titizlikle değerlendirildi. Kontroller sırasında, ekmek üretiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 660 kilogram hamurun içerisinde haşere tespit edilmesi üzerine söz konusu hamur imha edildi. Belirlenen eksikliklerin giderilmesi için işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında yasal süreç başlatıldı. Yapılan incelemelerde bir işletmede tespit edilen 17 ayrı uygunsuzluk nedeniyle 17 farklı idari para cezası uygulandı.

Denetimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, 'Halkımızın sağlığını ilgilendiren hiçbir konuda taviz vermiyoruz. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Toplum sağlığını riske atabilecek her türlü olumsuzluğun karşısında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.