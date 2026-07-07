Siirt'te çalıştığı sırada beton mikserine bacağını kaptırarak ağır yaralanan 35 yaşındaki Yavuz Uysal'ın kopan ana atardamarı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla onarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 2 Temmuzda iş yerinde meydana gelen kazada sağ bacağını beton mikserine kaptıran Yavuz Uysal (35), olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Kayar, hastanın ilk muayene ve radyolojik incelemelerinde sağ uyluk kemiğinde açık kırık, sağ ayak bileğinde ise çoklu kırık tespit edildiğini belirtti. Yapılan değerlendirmelerde sağ alt ekstremitede dolaşım bozukluğu saptanması üzerine ileri görüntüleme yöntemlerine başvurulduğunu ifade eden Kayar, sağ bacağın ana atardamarında ciddi yaralanma tespit edildiğini söyledi. Bunun üzerine Ortopedi ve Travmatoloji ile Kalp ve Damar Cerrahisi ekiplerinin koordineli şekilde hastayı acil ameliyata aldığını belirten Kayar, operasyon sırasında sağ bacaktaki ana atardamarın tamamen koptuğunun görüldüğünü kaydetti. Kopan damar segmentinin, hastanın diğer bacağından alınan toplardamar kullanılarak başarıyla onarıldığını aktaran Kayar, aynı operasyon kapsamında kırıkların da ortopedik prensiplere uygun şekilde tedavi edildiğini ifade etti. Ameliyatın ardından bir gün yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastanın genel durumunun stabil hale gelmesi üzerine Ortopedi ve Travmatoloji Servisi'ne alındığı bildirildi. Tedavisi süren hastaya ağrı kesici, antibiyotik ve kan sulandırıcı tedavilerinin uygulandığı, bacağın dolaşımını korumaya yönelik tedavilerin de devam ettiği öğrenildi. Yapılan kontrollerde bacak dolaşımının normale döndüğü ve hastanın durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Tedavisi devam eden Yavuz Uysal ise yaşadığı kazanın ardından doktorların zamanla yarışarak müdahale ettiğini belirterek, ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları Mehmet Ali Dala ve Mücahit Polat ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Muhammed Kayar'a teşekkür etti. Uysal, tedavi sürecinin başka bir ile sevk edilmeden Siirt'te başarıyla yürütülmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, kısa sürede sağlığına kavuşmayı umut etti.