Kastamonu'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde konaklayan yaşlıların kas gücü, denge ve fiziksel performansları ölçülerek 'hareket yaşları' belirlendi.

Sağlık Bakanlığının toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak, düzenli egzersiz alışkanlığını teşvik etmek ve ihtiyaç duyan bireyleri uygun sağlık hizmetlerine yönlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında Kastamonu Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. İl sağlık Müdürlüğü ve Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, fizyoterapistler eşliğinde huzurevi sakinlerine 30 saniye otur-kalk testi, tek ayak üzerinde durma denge testi ve el dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü yapıldı. Elde edilen sonuçlar yaş gruplarına göre belirlenen referans değerlerle karşılaştırılarak katılımcıların 'hareket yaşı' belirlendi. Testlerin ardından katılımcılara 'Hareket Kapasitesi Sonuç Kartı' verilirken, ihtiyaç duyan vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan fiziksel aktivite danışmanlığı ve egzersiz hizmetlerine yönlendirileceği belirtildi.

Etkinlikte konuşan Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü proje kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya geldiklerini belirterek, 'Bugün burada büyüklerimizle birlikte hareketli yaşamı desteklemek adına onlara çeşitli testler uyguluyoruz. Sağlıklı kalmaları ve sağlıklı yaş almaları için neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmelerde bulunuyoruz' dedi.

Sağlıklı yaşamın temelinde hareketli yaşamın bulunduğunu vurgulayan Yavuzyılmaz, 'Bakanlığımızın ülke genelinde ortak olarak yürüttüğü bir proje. Sağlıklı yaşamın temelinde hareket yatıyor. Sedanter, hareketsiz ve durağan bir yaşam yerine insanların sağlıklarını koruyabilecekleri hareketli bir yaşamın ön plana çıkmasını arzu ediyoruz' dedi.

Obezitenin günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, 'Çocukluk çağından başlayarak ileri yaşlara kadar obezitenin önlenmesi, obeziteye maruz kalmamak ve sağlıklı yaşamı koruyabilmek adına hareketin ne kadar önemli olduğunu toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Sağlıklı ve hareketli yaşam için çok çeşitli projeler yürüttük. Daha önce günde 10 bin adım hedefiyle başlayan çalışmalarımızın yanında birçok fiziksel aktiviteyi de ön plana çıkardık' şeklinde konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiğini de hatırlatan Yavuzyılmaz, 'Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde fizyoterapistlerimiz sağlıklı yaşam konusunda tüm bireylere ücretsiz destek veriyor. Psikologlarımız, diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz, çocuk gelişimcilerimiz ve sosyal çalışmacılarımız vatandaşlarımıza sağlıklı yaşam konusunda hizmet vermek için hazır. Tüm vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Şaban Keleş ise huzurevinde düzenlenen sportif faaliyetlere katıldıklarını belirterek, 'Bocce sahamız var. Bocce oynuyoruz. Hareket etmeye devam ediyoruz. Spor yapıyoruz. Her türlü etkinliğe katılıyoruz. Rahatımız yerinde' dedi.

Dört yıldır huzurevinde kaldığını söyleyen 71 yaşındaki Hüseyin Karabalak da düzenlenen etkinliklerden faydalandıklarını ifade ederek, 'Dört yıldır buradayım. Yapılan etkinliklerden faydalandık. Gayet iyi. Kendi durumuma göre iyiyim. Eski durumuma göre de çok daha iyi durumdayım' şeklinde konuştu.

Programa Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan da katıldı.