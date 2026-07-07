Normal terlemeyle beraber vücudun hem toksinleri attığını hem de vücudun normal sıcaklığının korumasını sağladığını dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, 'Yaz aylarında hiç terlemiyor olmak, ya da gereğinden fazla terliyor olmak bazı hastalıkların göstergesi olabilir ve vücut sağlığımızı bozabilir' dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, yaz aylarında aşırıcı sıcakların vücutta oluşturduğu etkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşırı sıcakların vücutta oluşturduğu etkiler hakkında bilgilendirmelerde bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Serpil Arslan, 'Sıcakların artmasıyla vücut termoregülasyonu sağlamak için terlememiz yaz aylarında artıyor. Belli bir aşamaya kadar bölgesel terleme gayet normaldir. Normal terlemeyle beraber vücut, hem toksinlerini atıyor hem de vücudun normal sıcaklığının korumasını sağladığı için bunun devam etmesi gayet normaldir. Yaz aylarında hiç terlemiyor olmak, ya da gereğinden fazla terliyor olmak bazı hastalıkların göstergesi olabilir ve vücut sağlığımızı bozabilir. Bütün vücutta aşırı terleme, sıvı kaybına ve mineral kaybına sebep olabileceği için tansiyon dengesizliği başta olmak üzere baş dönmesi, halsizlik, yorgunluk ve bayılmaya kadar gidebilecek vücut tepkilerine sebep olabilmektedir. Hiç terlememe de olağan olmayan durumlardan birisidir. Çünkü vücuttaki sıcak dengesinin korunmasında sorun ortaya çıkabilmektedir. Hatta sıcak çarpmasına kadar sebep olabilmektedir. O yüzden yaz aylarında özellikle serin yerlerde bulunmak, aşırı terlememize sebep olabilecek ağır egzersizlerden kaçınmak, vücut dengesini sağlayabilmek için yeterli sıvı almak, pamuklu kıyafetler tercih etmek çok önemlidir' ifadelerini kullandı.

'Yetişkin bir bireyin, yaz aylarında 3 litreye kadar sıvı alması gerekiyor'

Yaz mevsimiyle birlikte kalp ve tansiyon hastalarının uyum sağlamasının daha da zor olduğunun altını çizen Dr. Serpil Arslan, 'Hem kendilerini sıcaktan korumaları gerekiyor hem de ilaç dozlarında ayarlama yapmaları gerekebiliyor. Bu konuda da mutlaka uzman hekimlerinden yardım almalarını talep ediyoruz. Kalp, böbrek, tansiyon ve şeker hastalarımızın böbreklerinin susuz kalmaması adına, mutlak yeterli sıvı alımına devam etmeleri gerekiyor. Bunu çoğunlukla su olarak tercih ediyoruz. Meyve sularından da belli bir yere kadar destek alabilirler. Böylelikle böbrek sağlığını korumaları, söz konusu olur. Ne kadar yeterli su aldığımızı da idrar renginden tespit edebiliriz. İdrar rengi, açık sarı ve düzenli olarak tuvalete çıkıyorsak sıvı alımını normal olarak değerlendirebiliriz. Yetişkin bir bireyin, yaz aylarında 3 litreye kadar sıvı alması gerekiyor. Kalp rahatsızlığı, ödem ve böbrek problemlerimiz varsa sıvı alımını hekime danışarak kısıtlamamız gerekiyor. Bu durumda fazla su alımında bizlere zararı olabilir' cümlelerini kullandı.