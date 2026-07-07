Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Yaz Kur'an Kurslarının açılışı Ehli Beyt ve Yavuz Selim camilerinde düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi.

Kahta'da yaz tatilini Kur'an-ı Kerim öğrenerek değerlendirmek isteyen öğrenciler için düzenlenen kursların açılışına; Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve İlçe Müftüsü Süleyman Turul katıldı.

Program kapsamında protokol üyeleri, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerle bir araya gelerek onların heyecanına ortak oldu. Eğitim hayatlarına adım atan çocuklara ilk cüzlerini hediye eden Kaymakam Soysal, Belediye Başkanı Hallaç ve İlçe Müftüsü Turul, öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitim süreçlerinde başarılar diledi.

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çocukların Kur'an harfleriyle buluşmasının kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade etti.

Başkan Hallaç, 'Bugün yavrularımızın heyecanına ortak olduk. İnanıyoruz ki bugün Kur'an ile tanışan bu çocuklarımız, yarın milletine, memleketine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişecektir. Çocuklarımızın hem milli hem manevi değerlerine bağlı, ahlaklı ve bilinçli nesiller olması en büyük temennimizdir. Rabbim tüm evlatlarımızın zihin açıklığını daim eylesin' dedi.

Kursların düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Müftülüğüne, din görevlilerine ve çocuklarını bu anlamlı eğitimlerle buluşturan ailelere teşekkür eden Başkan Hallaç, çocukların manevi gelişimine katkı sağlayan her çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.