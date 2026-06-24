Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, il genelinde yapımı ve inşaatı tamamlanan birinci basamak sağlık tesisleri ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarında incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretine İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fuat İşlek ve Uzman Ahmet Şimşek de eşlik etti. Ziyaret kapsamında sağlık yatırımlarının son durumu yerinde değerlendirilirken, teknik ekiplerden tesislerin hizmete açılma süreçleri hakkında bilgi alındı.

İncelemeler kapsamında Nusratiye Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 4+4 birimli Göçmen Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan 6+6 birimli Göçmen Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi, Deniz Mahallesi 4 birimli Aile Sağlığı Merkezi ile Yalınayak Mahallesi Çiftçiler 4 birimli Aile Sağlığı Merkezi ziyaret edildi.

Program kapsamında ayrıca Çavuşlu Mahallesi 75. Yıl Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde yer alan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi Afetevleri Aile Sağlığı Merkezi yanında bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da incelendi.

Tesislerin son durumu hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, tamamlanan yatırımların kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, “İnşaatı tamamlanan modern tesislerimizi en kısa sürede halkımızın hizmetine sunarak Mersin’in sağlık altyapısını daha da güçlendireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni sağlık tesislerinin hizmete açılmasıyla birlikte hem birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması hem de acil sağlık hizmetlerine erişimin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Mersin genelinde sürdürülen sağlık yatırımlarının, vatandaşların kaliteli ve hızlı sağlık hizmetine ulaşmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.