Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Anamur ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirerek hem devam eden sağlık yatırımlarını hem de birinci basamak sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Ziyaret programı kapsamında Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ilçede yapımı süren Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Çarıklar Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunan Ekici, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık yatırımlarının son durumu değerlendirilirken, projelerin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Ekici daha sonra Bahçe, İskele, Farabi, Ören, Akarca ve Saray Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret ederek aile hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerde sunulan sağlık hizmetleri, vatandaş memnuniyeti ve hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlık çalışanlarının görüş ve önerilerini de dinleyen Ekici, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Anamur'daki inceleme ve ziyaret programında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici'ye Anamur İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cem Adil eşlik etti. Program kapsamında Anamur İlçe Sağlık Müdürlüğü, yapımı devam eden Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Çarıklar Aile Sağlığı Merkezi'nin yanı sıra Bahçe, İskele, Farabi, Ören, Akarca ve Saray Aile Sağlığı Merkezleri ziyaret edilerek incelemelerde bulunuldu.