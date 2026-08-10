Mersin Büyükşehir Belediyesi, ani kalp durmalarında hızlı müdahale amacıyla temin ettiği 6 Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazını vatandaşların ve personelin yoğun bulunduğu noktalara yerleştirirken, cihazların kullanımına yönelik uygulamalı eğitimlere başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Macit Özcan Spor Tesislerinde, Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının tanıtımı ve kullanım eğitimi gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığının 9 Aralık 2025 tarihinde yayımladığı yönetmelik doğrultusunda, sağlık hizmeti sunulan alanlar dışında ani kalp durmalarına ilk müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla taşınabilir şok cihazlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi de 6 adet OED cihazını temin ederek, vatandaşların ve belediye personelinin yoğun olarak bulunduğu noktalara yerleştirdi. Cihazlar; Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Akdeniz ilçesindeki Makine İkmal Yerleşkesi, Yenişehir ilçesindeki Macit Özcan Spor Tesisleri ile Mersin, Tarsus ve Silifke Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde hizmete alındı.

Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen eğitim programında, OED cihazının çalışma prensibi, ani kalp durmalarında doğru kullanım şekli ve acil durumlarda izlenmesi gereken adımlar maket üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim kapsamında tesis çalışanlarına, cihazın güvenli ve etkin kullanımı hakkında bilgi verildi. Eğitimler, cihazların kurulduğu diğer noktalarda da devam edecek.

OED cihazı nedir?

Ani kalp durmalarında kullanılan OED cihazı, kişinin kalp ritmini otomatik olarak analiz ederek, yalnızca şok uygulanması gereken ritimleri tespit ediyor ve gerekli durumlarda kullanıcıyı sesli ve görsel yönlendirmelerle destekleyerek güvenli şekilde müdahaleye imkan sağlıyor. Sağlık profesyonelleri ve ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından kullanılabilen cihaz, acil durumlarda 112 Acil Sağlık ekiplerinin telefonla yönlendirmesiyle, ilk yardım eğitimi bulunmayan vatandaşlar tarafından da kullanılabiliyor. Uzmanlar, ani kalp durmalarında ilk 3-5 dakika içinde gerçekleştirilen etkili müdahalenin, sağ kalma oranını yüzde 50 ila 70 oranında artırabildiğine dikkat çekerken, OED cihazlarının yaygınlaşmasının ölüm ve kalıcı sakatlık riskinin azaltılmasına önemli katkı sağladığını belirtiyor.

'Büyükşehir olarak 6 adet OED cihaz alımı gerçekleştirdik'

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Şube Müdürü Sonay Kılıç, Sağlık Bakanlığının 9 Aralık 2025 tarihli yönetmeliği doğrultusunda, ani kalp durmalarında sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahalenin yapılabilmesi amacıyla Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen 6 OED cihazının, Ana Hizmet Binası, Makine İkmal Yerleşkesi, Macit Özcan Spor Tesisleri ile Mersin, Tarsus ve Silifke Otogarlarına yerleştirildiğini kaydeden Kılıç, 'Otomatik Eksternal Defibrilatör cihazı, ani kalp durmalarında yetişkinlerde göğse yerleştirilen petler ve elektrotlar aracılığıyla kalp ritmini analiz edip şok uygulamaya yarayan taşınabilir, kullanımı kolay bir cihazdır. OED cihazı tüm sağlıkçılar, ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından kullanılabilir. Ayrıca olay yerinde bulunan, ama ilk yardım eğitimi almamış vatandaşlar tarafından da 112 Sağlık Kontrol Komuta Merkezinin talimatlarıyla güvenli şekilde kullanılabilir' dedi.

'Cihazla etkin ve zamanında yapılan müdahale, sağ kalma oranına katkı sağlıyor'

OED cihazının ani kalp durmalarında 3-5 dakika içerisinde yapılan etkin ve etkili müdahaleyle sağ kalma oranına yüzde 50-70 oranında katkı sağladığını ve sakatlık oranlarında ciddi oranda düşüşler sağladığını ifade eden Kılıç, 'Taşınabilir olması ve daha fazla insanın hayatta kalmasını sağlayacağından dolayı da faydalı bir cihazdır. OED cihazı sadece hayatı tehdit eden ritimleri algılayıp ve şok uyguladığı için de ekstra güvenlidir. Macit Özcan Spor Kompleksinde kurulumunu yaptığımız cihazın eğitim ve tanıtımını personelimize yaptık. Diğer kurulum yaptığımız yerlerde de eğitimleri vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.