Yeni Parti Mersin’de teşkilatlanmaya “hızlı” başladı! Cengiz Gökçel’in Mersin Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirme tarihi 5 Ağustos 2026. Görevlendirmenin basına açıklanma tarihi ise 09.Ağustos 2026 saat gece yarısı 23.19 .Dijital çağda bir basın açıklamasının hazırlanıp servis edilmesi için tam 5 gün beklenmesi, Yeni Parti’nin daha kuruluş aşamasındaki basın ve iletişim yönetimini tartışmaya açtı.

Yeni Parti Genel Merkezi, Cengiz Gökçel’i 5 Ağustos 2026 tarihinde Mersin Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirdi. Gökçel’in özgeçmişinde de görevlendirme tarihi açıkça 5 Ağustos olarak yer alıyor.

Ancak bu önemli siyasi görevlendirmeye ilişkinbasın açıklaması 09.Ağustos 2026 saat gece yarısı 23.19 servis edildi.

Aradan geçen süre tam 5 gün.

BASIN AÇIKLAMASI İÇİN 5 GÜN MÜ GEREKTİ?

Takvimler 2026'yı gösteriyor.

Basın kuruluşlarına bir açıklama göndermek artık dakikalarla ölçülen bir işlem. Bir metin hazırlanıyor, görsel ekleniyor ve tek tuşla onlarca basın kuruluşuna, haber merkezine ve gazeteciye ulaştırılabiliyor.

Fakat Yeni Parti Mersin cephesinde, 5 Ağustos tarihli görevlendirmenin basına duyurulması 10 Ağustos'u buldu.

İşte tam da burada, haberin konusu görevlendirmenin kendisi kadar basın iletişimindeki beş günlük gecikme oluyor.

Görevlendirme 5 Ağustos'ta yapıldıysa basın açıklaması neden aynı gün servis edilmedi?

Bir gün değil, iki gün değil…

Tam beş gün neden beklendi?

“YENİ” PARTİNİN BASIN İLETİŞİMİ ESKİ USUL MÜ?

Yeni kurulan siyasi partilerin en önemli ihtiyaçlarından biri güçlü ve hızlı bir basın iletişimidir.

Hele ki söz konusu gelişme sıradan bir ziyaret, kutlama ya da parti içi toplantı değil; bir ilin kurucu il başkanının görevlendirilmesi.

Üstelik görevlendirilen Cengiz Gökçel, Mersin siyasetinin yabancı olduğu bir isim de değil. Gökçel, 2018 seçimlerinde Mersin Milletvekili seçilmiş ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görev yapmış bir siyasetçi.

Böylesine önemli bir görevlendirmenin basına duyurulması için beş gün beklenmesi, ister istemez şu soruyu ortaya çıkarıyor:

Yeni Parti'nin Mersin'deki basın ve iletişim yapılanması daha kurulmadan aksadı mı?

BASIN MENSUPLARI HABERİ BEŞ GÜN SONRA ALIYOR

Siyasette basın açıklamasının zamanlaması önemlidir.

Çünkü haberin güncelliği, basın açısından temel unsurlardan biridir. 5 Ağustos'ta gerçekleşen bir gelişmenin 10 Ağustos'ta “yeni gelişme” olarak basına servis edilmesi, iletişim yönetimi bakımından eleştiriye açık bir tablo ortaya koyuyor.

Bugün bir siyasi partinin basın biriminden beklenen; gelişmeleri gününde aktarması, basın mensuplarına doğru bilgiyi zamanında ulaştırması ve iletişim kanallarını etkin kullanmasıdır.

Yeni Parti'nin Mersin'deki ilk önemli görevlendirmesinde ise bunun tam tersi bir görüntü ortaya çıktı:

Karar 5 Ağustos'ta, basın açıklaması 10 Ağustos'ta.

YENİ PARTİ ÇOK HIZLI!

Partinin adı Yeni Parti.

İletişim çağı dijital çağ.

Yıl 2026.

Ama 5 Ağustos tarihli bir görevlendirmenin basın açıklaması 10 Ağustos'ta geliyor.

Bu nedenle Yeni Parti'nin Mersin'deki ilk basın iletişimi için söylenecek ironik cümle de kendiliğinden ortaya çıkıyor:

“Yeni Parti çok hızlı!”

Şimdi basın camiası açısından yanıtı merak edilen soru oldukça basit:

5 Ağustos'ta yapılan ve belgesi hazır olan bir görevlendirmenin basına açıklanması için neden 5 gün beklendi?

Daha kuruluş aşamasındaki bir siyasi yapının basın iletişiminde ortaya çıkan bu tablo bir defalık gecikme mi, yoksa Yeni Parti'nin Mersin'deki iletişim anlayışının ilk göstergesi mi?

Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Değerli Basın Mensubu,

Yeni Parti Genel Merkezi tarafından Mersin İl Kurucu Başkanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorum.

Yeni Parti’nin Mersin’deki il ve ilçe örgütlerinin kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere üstlendiğim yeni görevime ilişkin resmî görevlendirme yazımı, özgeçmişimi ve basın fotoğrafımı bilgilerinize sunuyorum.

Siyaset ve çalışma hayatım boyunca özellikle Mersin, tarım, üretim ve üreticilerimizin sorunları üzerine çalışmalar yürüttüm. 27. Dönem Mersin Milletvekilliği görevimin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Üyeliği görevinde de bulundum.

Yeni görevimizle birlikte Mersin’in tüm ilçelerinde vatandaşlarımızla buluşarak, yeni bir siyaset anlayışını ve yeni bir siyaset dilini hep birlikte inşa etmek için çalışacağız.

Bilgilerinize sunar, yayınlarınızda değerlendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Cengiz Gökçel

Yeni Parti Mersin İl Kurucu Başkanı

27. Dönem Mersin Milletvekili



