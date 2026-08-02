CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, vatandaşların bankalara olan bireysel borç yükünün arttığını belirterek ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Kış, BDDK'nın güncel verilerine göre bireysel kredi kartı borcunun 3 trilyon 279 milyar liraya, ihtiyaç kredisi borcunun 2 trilyon 544 milyar liraya, kredili mevduat (eksi hesap) borcunun ise 910 milyar liraya yükseldiğini ifade etti. Bu üç kalemde vatandaşların bankalara olan toplam borcunun 6 trilyon 677 milyar liraya ulaştığını kaydeden Kış, söz konusu tablonun hanelerin ekonomik durumunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kredi kartı borçlarının önemli bölümünün taksitsiz işlemlerden oluştuğuna dikkat çeken Kış, bunun vatandaşların kredi kartını ağırlıklı olarak günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandığını gösterdiğini öne sürdü.

TCMB'nin kartlı harcama verilerine de değinen Kış, en yüksek harcama kalemlerinin market ve alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları ile gıda harcamaları olduğunu belirtti. Kış, bu verilerin temel tüketim harcamalarının kredi kartıyla karşılandığını gösterdiğini savundu.

Takibe düşen bireysel borçlara ilişkin BDDK verilerini de paylaşan Kış, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında takipteki alacak tutarının 337 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Bu tutarın 178,8 milyar lirasının kredi kartlarından, 156,2 milyar lirasının ise ihtiyaç kredilerinden kaynaklandığını söyledi.

Eksi hesap kullanımının 910 milyar lirayı aştığını belirten Kış, bunun gelir yetersizliğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, vatandaşların maaşlarını aldıktan sonra öncelikle banka borçlarını ödemek durumunda kaldığını dile getirdi.

Ekonomi yönetimini de eleştiren Kış, mevcut tabloda üretim ve refahın değil, vatandaşın borç yükünün arttığını ileri sürdü. Kış, vatandaşların borç yerine kendi gelirleriyle geçimlerini sağlayabilecekleri bir ekonomik yapının oluşturulması gerektiğini savundu.