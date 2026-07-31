BETİMAR Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayı siyasi eğilim araştırması kamuoyuyla paylaşıldı. 2024 Cumhurbaşkanlığı seçiminde en isabetli tahminlerden birini yapan şirketin son anketinde AK Parti oylarını artırarak birinci parti olurken, yeni kurulan siyasi oluşumun ulaştığı oy oranı dikkat çekti.

BETİMAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, Temmuz ayı saha araştırmasının sonuçlarını ÜLKE TV canlı yayınında açıkladı. Araştırma, 26 ilde 3 bin kişiyle gerçekleştirildi. Saha çalışmasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısının ardından tamamlandığı belirtildi.

AK Parti İlk Sırada

Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından oluşan sonuçlara göre AK Parti yüzde 35,8 ile ilk sırada yer aldı. Özgür Özel öncülüğünde kurulan ve kamuoyunda "Yeni Parti" olarak anılan siyasi oluşum ise yüzde 19,3 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti.

Araştırmada CHP'nin oy oranı yüzde 9,4 olarak ölçülürken, MHP ile HDP'nin oy oranı yüzde 8,8'de eşitlendi.

Diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

İYİ Parti: %4,7

Anahtar Parti: %3,9

Zafer Partisi: %3,4

Yeniden Refah Partisi: %2,6

TİP: %1,0

AK Parti'deki Artışın Nedenleri

BETİMAR Başkanı Gürkan Duman, AK Parti'nin oylarındaki yükselişin tek bir nedene bağlı olmadığını belirtti.

Duman'a göre hükümetin son dönemde izlediği dış politika, NATO sürecindeki tutumu ve Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliği seçmen nezdinde olumlu karşılık buldu. Deprem bölgesinde teslim edilen konutlar ile 500 bin sosyal konut projesinin de seçmenin güvenini artıran önemli adımlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Enerji diplomasisi alanındaki çalışmaların da AK Parti'nin oy oranındaki yükselişte etkili olduğu değerlendirildi.

Yeni Parti Hangi Seçmenden Destek Alıyor?

Araştırmada en dikkat çeken başlıklardan biri ise Yeni Parti'nin kısa sürede ulaştığı yüzde 19,3'lük oy oranı oldu.

Gürkan Duman, bu yükselişte ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığının önemli rol oynadığını belirterek, geçim sorunlarının özellikle muhalefet yönünde tepkisel oy davranışını güçlendirdiğini söyledi.

Yaş Gruplarına Göre Dikkat Çeken Tablo

Araştırmada yaş gruplarına göre ortaya çıkan dağılım da dikkat çekti.

18-24 yaş grubunda AK Parti %36,5 ile ilk sırada yer alırken, Yeni Parti'nin oy oranı %13,8 olarak ölçüldü.

25-34 yaş aralığında AK Parti %41,3 seviyesine yükselirken, Yeni Parti %10,3'te kaldı.

Ancak yaş ilerledikçe tablo tersine dönüyor. Emeklilerin yoğun olduğu 55-64 yaş grubunda Yeni Parti %30,1 ile AK Parti'nin (%27,1) önüne geçiyor. 65 yaş ve üzerindeki seçmenlerde ise Yeni Parti %40,7 ile ilk sıraya yükseliyor.

Araştırma sonuçları, Yeni Parti'nin desteğinin ağırlıklı olarak orta yaş ve üzeri ile emekli seçmenden geldiğine işaret ederken, genç seçmenlerde ise AK Parti'nin üstünlüğünü koruduğunu ortaya koyuyor.